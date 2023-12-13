Сделает выпечку невероятной: Как приготовить тыквенные цукаты

Цукаты из тыквы – оригинальная альтернатива классическим фруктовым цукатам и изюминкам для выпечки. Вот простой метод, позволяющий сделать этот вкусный десерт дома.

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Этот домашний рецепт, которым поделились на сайте prostoway, позволяет наслаждаться ароматными и вкусными тыквенными цукатами в вашей любимой выпечке.

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Ингредиенты:

Тыква – 2 кг;

Вода – 1 л;

Сахар – 800 г;

Корица – 1 ч.л.;

Имбирь – 1 ч.л.

Приготовление:

С тыквы снимите кожуру и очистите середину. Нарежьте тыкву на кубики и поместите в кастрюлю. Добавьте к тыкве по вкусу корицу и имбирь, затем влить воду и добавить сахар. Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите до кипения. После закипания тыкву варите в течение 30 минут. Снимите с огня и оставьте охлаждаться. Разложите тыквенные кубики на противень с пергаментом. Поместите в горячую духовку при температуре 70-80 градусов. Включите режим конвекции и сушите в течение 6 часов. Регулярно проверяйте цукаты каждые 2 часа, чтобы они не пересохли. После приготовления охладите и пересыпьте в стеклянную банку для хранения.

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