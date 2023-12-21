Сделайте это к Новому году: Как переставить вещи в доме, чтобы привлечь счастье

Одной из самых популярных традиций в канун Нового года является желание привлечь финансовую удачу в грядущий год. Существует много разных способов сделать это, и некоторые из них имеют давнее происхождение.

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Конечно, нельзя гарантировать, что эти методы помогут стать богатым. Однако они не навредят, а попробовать стоит. Вот несколько советов с сайта РадиоТрек, которые помогут вам заманить деньги в свой дом.

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Поставьте "денежное дерево" у входной двери. Это может быть искусственное дерево с монетами или настоящее дерево, например финик или кипарис. Считается, что такие деревья привлекают деньги и благополучие.

Положите монету под коврик. Монета символизирует обилие и богатство.

Монета символизирует обилие и богатство. Заполните сахарницу. Сахар символизирует сладкую жизнь и возможности.

Сахар символизирует сладкую жизнь и возможности. Оставьте входную дверь открытой после полуночи. Это позволит старому году уйти и дать дорогу новому, полному фортуны.

Это позволит старому году уйти и дать дорогу новому, полному фортуны. Не разбирайте елку в течение 14 дней после Нового года. Это поможет сохранить финансовое состояние в доме.

Это поможет сохранить финансовое состояние в доме. Переместите 23 вещи в своем доме или квартире. Этот ритуал символизирует движение вперед и новейшие способности.

Напомним, ученый ответил, какая елка экологичнее : искусственная или натуральная.

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