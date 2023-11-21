Сделайте это перед стиркой тюли, чтобы она осталась белой

Для восстановления цвета тюля не обязательно тратить деньги на дорогие моющие средства. Простые и эффективные средства, которые можно найти в вашей кухне, способны сделать ваш тюль свежим и белым. Одно из таких средств – поваренная соль.

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Не используйте кондиционер для белья, так как это может сделать тюль не таким гладким и нежным. Следуя этим простым советам с сайта pixelinform, вы сможете наслаждаться свежестью и чистотой вашего тюли без лишних усилий и затрат.

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Использование поваренной соли

Большую миску или ванную наполните теплой водой (около 5 литров). Добавьте 5-7 чайных ложек поваренной соли и тщательно растворите кристаллы в воде. Замочите тюль в соленой воде в течение 30 минут. Проверьте цветовую гамму тюля. При необходимости добавьте соль или продолжите замачивание.

Затем опрокиньте тюль в стиральную машину и постирайте в соответствии с рекомендациями производителя.

Пищевая сода для отбеливания и смягчения

Наполните ванную водой так, чтобы тюль полностью погрузился. Добавьте 200 г пищевой соды в ванночку и тщательно перемешайте. Замочите тюль в воде на несколько часов (лучше оставить на ночь). Переправьте тюль в стиральную машину, добавляя соду и обычный стиральный порошок.

Если времени замачивания нет, используйте альтернативный метод: добавьте пищевую соду непосредственно в стиральный порошок и стирку в машине.

Напомним, подушки периодически нужно заменять, ведь их наполнитель изнашивается, также у них могут появляться нежелательные микроорганизмы. Поэтому мы рассказали, когда именно нужно заменять подушки.

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