Сделайте только хуже: как не стоит бороться с похмельем

Существует много мифов о том, как избавиться от похмелья. Один из самых распространенных – что для этого нужно хорошо попариться в бане или сауне. На самом деле любая физическая нагрузка или повышенная температура при похмелье могут привести к проблемам с сердцем и давлением.

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Об этом пишет Радиотрек.

Еще один миф – что от похмелья можно избавится, съев жирный завтрак. На самом деле, после чрезмерного употребления алкоголя лучше есть легкую пищу, богатую белками и витаминами.

Не следует также пить крепкий чай или кофе, а также энергетические напитки. Они раздражают нервную систему и приводят к еще большему обезвоживанию.

Самостоятельно принимать лекарственные препараты от похмелья тоже не рекомендуется. Они могут навредить организму.

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Лучший способ избавиться от похмелья – это не напиваться вообще. Но если вы все же перебрали, то следуйте следующим рекомендациям:

Пейте много жидкости, особенно негазированной воды.

Попытайтесь съесть легкий завтрак, например, кашу, омлет или тосты.

Примите сорбент, например активированный уголь или смекту.

Если головная боль очень сильная, выпейте таблетку анальгетика.

Если похмелье не проходит в течение нескольких дней, следует обратиться к врачу.

Напомним, мы уже писали, как правильно пить на Новый год, чтобы с утра не было похмелья.

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