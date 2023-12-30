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Сделайте только хуже: как не стоит бороться с похмельем

Цихоцкая Мария

Сделайте только хуже: как не стоит бороться с похмельем

Существует много мифов о том, как избавиться от похмелья. Один из самых распространенных – что для этого нужно хорошо попариться в бане или сауне. На самом деле любая физическая нагрузка или повышенная температура при похмелье могут привести к проблемам с сердцем и давлением.

Об этом пишет Радиотрек.

Еще один миф – что от похмелья можно избавится, съев жирный завтрак. На самом деле, после чрезмерного употребления алкоголя лучше есть легкую пищу, богатую белками и витаминами.

Не следует также пить крепкий чай или кофе, а также энергетические напитки. Они раздражают нервную систему и приводят к еще большему обезвоживанию.

Самостоятельно принимать лекарственные препараты от похмелья тоже не рекомендуется. Они могут навредить организму.

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Лучший способ избавиться от похмелья – это не напиваться вообще. Но если вы все же перебрали, то следуйте следующим рекомендациям:

  • Пейте много жидкости, особенно негазированной воды.
  • Попытайтесь съесть легкий завтрак, например, кашу, омлет или тосты.
  • Примите сорбент, например активированный уголь или смекту.
  • Если головная боль очень сильная, выпейте таблетку анальгетика.

Если похмелье не проходит в течение нескольких дней, следует обратиться к врачу.

Напомним, мы уже писали, как правильно пить на Новый год, чтобы с утра не было похмелья.

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