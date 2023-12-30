Сделайте только хуже: как не стоит бороться с похмельем
Существует много мифов о том, как избавиться от похмелья. Один из самых распространенных – что для этого нужно хорошо попариться в бане или сауне. На самом деле любая физическая нагрузка или повышенная температура при похмелье могут привести к проблемам с сердцем и давлением.
Об этом пишет Радиотрек.
Еще один миф – что от похмелья можно избавится, съев жирный завтрак. На самом деле, после чрезмерного употребления алкоголя лучше есть легкую пищу, богатую белками и витаминами.
Не следует также пить крепкий чай или кофе, а также энергетические напитки. Они раздражают нервную систему и приводят к еще большему обезвоживанию.
Самостоятельно принимать лекарственные препараты от похмелья тоже не рекомендуется. Они могут навредить организму.
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Лучший способ избавиться от похмелья – это не напиваться вообще. Но если вы все же перебрали, то следуйте следующим рекомендациям:
- Пейте много жидкости, особенно негазированной воды.
- Попытайтесь съесть легкий завтрак, например, кашу, омлет или тосты.
- Примите сорбент, например активированный уголь или смекту.
- Если головная боль очень сильная, выпейте таблетку анальгетика.
Если похмелье не проходит в течение нескольких дней, следует обратиться к врачу.
Напомним, мы уже писали, как правильно пить на Новый год, чтобы с утра не было похмелья.
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