Сделайте только хуже: какие деревья нельзя белить весной

Весной на даче появляется множество дел: перекопать грядки, подготовить грунт, подкормить и побелить деревья. Нужно ли обрабатывать все деревья? Основная цель побелки – защитить растения от вредителей и солнечных ожогов. Да, большинству деревьев такая процедура необходима. Но некоторым достаточно просто оставить в покое.

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Об этом пишет prostoway.

Опытные садоводы не советуют белить молодые саженцы, ведь они слабы, а ствол и кора окончательно не сформировались. Побелка может повредить их развитию. Рекомендуется начинать такие процедуры только после достижения трехлетнего возраста.

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Еще одна категория деревьев, которым это излишне, – поврежденные и больные экземпляры. Сначала им нужно лечение, чтобы зажили раны, повреждения. Это поможет набраться сил для возобновления и плодоношения.

Итак, перед тем как белить все деревья на даче, оцените их состояние и возраст – и некоторым лучше дать отдых.

Напомним, мы уже писали, чем белить деревья на весну.

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