Сделайте только хуже: Названы 5 самых популярных и вредных зимних лайфхаков для авто

В откровенном взаимодействии с интернетом и другими водителями, часто можно встретить неисчерпаемый поток советов по уходу за автомобилем зимой.

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Но, к сожалению, некоторые из них могут привести к неприятным последствиям. На сайте 5692.com рассказали, как избежать некоторых распространенных ошибок.

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1. Обработка стекол уксусом

Один из популярных лайфхаков советует использовать уксус для устранения запотевания окон или ускорения их размерзания. Однако это может нанести вред, поскольку уксус – коррозионный материал, и его применение может оставить невосполнимые следы на окнах.

2. Добавление ацетона или бензина к солярке.

Еще один неправильный лайфхак заключается в добавлении ацетона или бензина в солярку, чтобы разредить жидкость и облегчить запуск авто. Современные технологии автомобильного двигателя не воспринимают этот метод и его использование может привести к проблемам в работе транспортного средства.

3. Зубная паста на фарах

Использование зубной пасты на фарах для их очистки – это плохой вариант, поскольку зубная паста содержит абразивные частицы, которые могут казнить лак из фар. Лучше использовать специальные средства для обновления фар.

4. Открытие замка с помощью "медвежонка"

Средство WD-40 может убить замок автомобиля, поскольку его воздействие на механизм замка может закиснуть его. Для открытия замка лучше использовать специальные размораживатели.

5. Поднятие щеток из стекла зимой

Лайфхак с поднятием дворников, чтобы они не примерзли к окну, может показаться привлекательным. Однако это может привести к растяжению пружин механизма, что в свою очередь приведет к неэффективному вытиранию стекла. Лучше подложите под них что-нибудь небольшое, например, коробку спичек.

Помните, что правильный уход за автомобилем зимой – ключ к его надежности и долговечности. Используйте только проверенные методы и средства во избежание неприятных сюрпризов на дороге.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему опытные водители советуют выжимать педаль газа в пол. Такое действие обязательно нужно проводить время от времени.

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