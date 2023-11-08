Съедают в минуту: Как приготовить лучший салат из свеклы
Приготовление салатов из свеклы это быстрый и простой процесс благодаря небольшому количеству ингредиентов. Главное – правильно отварить свеклу, чтобы она успел остыть до приготовления.
Один из вариантов салата из свеклы – это сочетание этого корнеплода с творогом. Для этого салата вы можете использовать любой творог, такой как фета, брынза или адыгейский, пишет сайт odnaminyta.com.
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Ингредиенты:
- 1 свекла;
- 2 яйца;
- 1 луковица;
- 200 г творога;
- 3 ст. ложки растительного масла;
- соль и перец по вкусу;
- зелень (петрушка, кинза или зеленый лук);
- семена чиа, льна или кунжута.
Приготовление:
- Нарежьте творог на небольшие кубики. Отваренные яйца разрежьте пополам и каждую половину разделите на 6 кусочков.
- Половину лука нарежьте полукольцами. Отварную, очищенную и охлажденную свеклу также нарежьте на кубики.
- Мелко нарубите зелень (петрушку, кинзу или зеленый лук) ножом и добавьте к другим ингредиентам.
- Солите, поперчите по вкусу и добавьте растительное масло. Также добавьте семена чиа, льна или кунжута для украшения.
- Перемешайте все ингредиенты и можно подавать на стол.
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