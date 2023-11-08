rus
Українська
Рецепты

Съедают в минуту: Как приготовить лучший салат из свеклы

Игорь Романько

Как сделать вкусный салат из свеклы

Приготовление салатов из свеклы это быстрый и простой процесс благодаря небольшому количеству ингредиентов. Главное – правильно отварить свеклу, чтобы она успел остыть до приготовления.

Один из вариантов салата из свеклы – это сочетание этого корнеплода с творогом. Для этого салата вы можете использовать любой творог, такой как фета, брынза или адыгейский, пишет сайт odnaminyta.com.

Читайте также: 5 небанальных рецептов сезонных салатов, которые обогатят ваш организм витаминами

Ингредиенты:

  • 1 свекла;
  • 2 яйца;
  • 1 луковица;
  • 200 г творога;
  • 3 ст. ложки растительного масла;
  • соль и перец по вкусу;
  • зелень (петрушка, кинза или зеленый лук);
  • семена чиа, льна или кунжута.

Приготовление:

  1. Нарежьте творог на небольшие кубики. Отваренные яйца разрежьте пополам и каждую половину разделите на 6 кусочков.
  2. Половину лука нарежьте полукольцами. Отварную, очищенную и охлажденную свеклу также нарежьте на кубики.
  3. Мелко нарубите зелень (петрушку, кинзу или зеленый лук) ножом и добавьте к другим ингредиентам.
  4. Солите, поперчите по вкусу и добавьте растительное масло. Также добавьте семена чиа, льна или кунжута для украшения.
  5. Перемешайте все ингредиенты и можно подавать на стол.

Советуем также обратить внимание на рецепты сытных салатов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!

Рецепты