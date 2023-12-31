Съедобные новогодние елки к праздничному столу: приготовьте быстро и просто (видео)
Гости на пороге, а у вас еще не накрытый стол – не беспокоитесь, есть несколько вариантов закусок, которые можно приготовить за считанные минуты. Одной из таких закусок есть съедобные елочки.
Этим простым и вкусным рецептом для праздничного стола поделились ведущие 1+1. Они рассказали, как готовить это блюдо и чем украшать "елки".
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Составляющие:
- Крабовые палочки – 200 г
- Крекеры соленые круглые – 10 штук
- Твердый сыр – 100 г
- Вареные яйца – 2 шт.
- Чеснок – 3 зубчика
- Майонез – 170 г
- Укроп – 2 пучка
- Зерна граната – для украшения
Как готовить елки на крекерах?
Крабовые палочки и отварные яйца следует мелко нарезать, добавить майонез и размешать. Затем выжмите чеснок в салат и натрите сыр. Снова перемешайте.
Укроп помойте и обсушите, затем мелко нашинкуйте.
Столовой ложкой возьмите салат и сформуйте из него конус, который нужно обвалять в измельченном укропе.
Затем "елку" нужно поставить на крекер и украсить зернами граната. На верхушку съедобной елки можно вырезать звездочку из моркови.
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