Съедобные новогодние елки к праздничному столу: приготовьте быстро и просто (видео)

Гости на пороге, а у вас еще не накрытый стол – не беспокоитесь, есть несколько вариантов закусок, которые можно приготовить за считанные минуты. Одной из таких закусок есть съедобные елочки.

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Этим простым и вкусным рецептом для праздничного стола поделились ведущие 1+1. Они рассказали, как готовить это блюдо и чем украшать "елки".

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Составляющие:

Крабовые палочки – 200 г

Крекеры соленые круглые – 10 штук

Твердый сыр – 100 г

Вареные яйца – 2 шт.

Чеснок – 3 зубчика

Майонез – 170 г

Укроп – 2 пучка

Зерна граната – для украшения

Как готовить елки на крекерах?

Крабовые палочки и отварные яйца следует мелко нарезать, добавить майонез и размешать. Затем выжмите чеснок в салат и натрите сыр. Снова перемешайте.

Укроп помойте и обсушите, затем мелко нашинкуйте.

Столовой ложкой возьмите салат и сформуйте из него конус, который нужно обвалять в измельченном укропе.

Затем "елку" нужно поставить на крекер и украсить зернами граната. На верхушку съедобной елки можно вырезать звездочку из моркови.

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