Съедобные веточки ивы для украшения пасок: нужны всего три ингредиента и несколько минут времени

В Украине заведено к Пасхе печь паски и украшать глазурью. И каждый год традиции эти расширяются и меняются. Каждый хочет иметь нарядную паску к Пасхе.

Предлагаем простой способ изготовить съедобные веточки ивы, которые выкладываются поверх глазури или которые могут стать декором для вашего пасхального стола. Это – самый простой декор для пасок, поскольку не требует от вас лишних затрат денег и сил.

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Все, что понадобится – соломка, маршмеллоу и сахарная пудра (или сахар).

Кусочки маршмеллоу нужно прикрепить к соломке и сверху присыпать сахарной пудрой. Ваш декор готов.

Кстати, из маршмеллоу также можно изготовить цветы, напоминающие яблоневый цвет. Возьмите розовые и белые маршмеллоу, сделайте параллельные надрезы (не дорезая до конца) и заверните как лепестки.

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