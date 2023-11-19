Съедят в считанные секунды: Как приготовить невероятно нежный и ароматный манник из тыквы

Сладкая тыква – идеальное осеннее блюдо, но его можно использовать не только для приготовления крем-супа или каш, это отличный компонент десертов и выпечки.

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Вот простой рецепт вкусного тыквенного манника от SHUBA, который вы можете легко приготовить в домашних условиях в четырех шагах. Для подчеркивания всех вкусов окуните этот замечательный тыквенный манник в карамельную помадку.

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Ингредиенты:

Манная крупа – 250 г

Кефир – 250 г

Яйца куриные – 2 шт.

Сахар – 100 г

Сахар ванильный – 1 ст. л.

Масло сливочное – 80 г

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Пюре тыквенное – 200 г

Корица молотая – по вкусу

Тыквенные семена – по вкусу

Приготовление:

Манку залейте кефиром, хорошо перемешайте и оставьте набухать на 10-15 минут.

В другой миске взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром до получения рыхлой массы. Добавьте растопленное, но не горячее сливочное масло и перемешайте с манкой, добавляя разрыхлитель.

Натрите тыкву или приготовьте пюре и добавьте в тесто. Приправьте корицей и хорошо перемешайте.

Распределите тесто в форму для выпечки, выровняйте поверхность и посыпьте семенами тыквы. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 35-45 минут.

Раньше мы рассказывали, как приготовить мармелад из тыквы. Этот полезный десерт следует употреблять в умеренных количествах.

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