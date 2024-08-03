Сэкономьте на салоне: какие стильные варианты маникюра можно сделать дома

Кто сказал, что для шикарного маникюра обязательно посещать салон? Удобные инструменты и немного фантазии позволят создать неповторимый дизайн в домашних условиях. Давайте рассмотрим несколько простых, но эффектных идей, которые подойдут даже новичкам. Об этом пишет Радиотрек.

Минимализм в тренде:

Точки конфетти: На нейтральном фоне расставьте яркие акценты с помощью нескольких цветных точек. Это придаст ногтям игривости и воздушности.

На нейтральном фоне расставьте яркие акценты с помощью нескольких цветных точек. Это придаст ногтям игривости и воздушности. Акварельная мечта: Погрузив маленький спонжик в разноцветную акварель, вы создадите эффект легкого мазка кистью на кончиках ногтей. Такой дизайн смотрится нежно и воздушно.

Погрузив маленький спонжик в разноцветную акварель, вы создадите эффект легкого мазка кистью на кончиках ногтей. Такой дизайн смотрится нежно и воздушно. Френч в новом звучании: Забудьте о классическом белом френче! Попытайтесь поэкспериментировать с цветом или шириной полоски. Специальные трафареты или штампы значительно облегчат задачу.

Геометрические узоры:

Волны страсти: Тонкая кисточка поможет создать плавные линии, напоминающие морские волны. Вы можете использовать один или несколько цветов, экспериментируя с контрастами.

Тонкая кисточка поможет создать плавные линии, напоминающие морские волны. Вы можете использовать один или несколько цветов, экспериментируя с контрастами. Сердечные дела: Наклейки с сердечками – быстрый и эффектный способ придать нежности вашему маникюру. Разместите их на одном или нескольких ногтях.

Цветной взрыв:

Радужный микс: Каждый ноготь – другой цвет! Этот яркий дизайн подойдет для смелых и креативных натур.

Каждый ноготь – другой цвет! Этот яркий дизайн подойдет для смелых и креативных натур. Сверкающий акцент: Добавьте немного блеска в вашу жизнь с помощью блесток или шимерного лака. Нанесите их на весь ноготь или создаст небольшой упор.

Профессиональные советы:

Подготовка – залог успеха: Перед нанесением лака обязательно сделайте ванночку для рук, обработайте кутикулу и обезжирьте ногтевую пластину.

Перед нанесением лака обязательно сделайте ванночку для рук, обработайте кутикулу и обезжирьте ногтевую пластину. Качественные инструменты: Используйте качественные лаки, базовое и верхнее покрытие, чтобы ваш маникюр держался подольше.

Используйте качественные лаки, базовое и верхнее покрытие, чтобы ваш маникюр держался подольше. Терпение и аккуратность: Не спешите, каждый слой лака наносите тонким слоем и тщательно просушивайте.

Напомним, мы уже писали о 7 признаках маникюра в стиле "old money".

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