Секрет длинных и пушистых ресниц: как заламинировать ресницы в домашних условиях
Современные методы ухода за ресницами предлагают широкий спектр процедур, но далеко не всем доступны услуги профессиональных косметологов. Ламинирование ресниц желатином – это эффективная и бюджетная альтернатива салонным процедурам, которая подарит вашим ресницам выразительность, красоту и здоровье. Делается эта процедура просто, но результат вас поразит. Об этом пишет Poradum.
Преимущества ламинирования ресниц желатином:
- Доступность: желатин – это недорогой и доступный продукт, который можно найти в любом супермаркете.
- Простота: процедура ламинирования в домашних условиях не требует специальных навыков или инструментов.
- Безопасность: желатин – это натуральный продукт, не вредящий ресницам.
- Эффективность: ламинирование желатином зрительно увеличивает ресницы, делает их более блестящими, эластичными и подкрученными.
Рецепт ламинирования ресниц желатином:
Ингредиенты:
- 15 г желатина
- 50 мл теплой воды
- 1 ч. л. бальзама для волос
Читайте также: Как предотвратить появление морщин: косметологи советуют делать это каждый день
Инструкция:
- Залейте теплой водой желатин и дайте ему набухнуть в течение 10-15 минут.
- Поставьте желатин на водяную баню и нагрейте до полного растворения, не доводя до кипения.
- Добавьте в желатин бальзам для волос и тщательно перемешайте.
- Очистите ресницы от макияжа и обезжирьте их с помощью тоника.
- Нанесите увлажняющий крем на кожу век, избегая зоны роста ресниц.
- Зафиксируйте силиконовый или ватный диск на верхнем веке.
- С помощью кисточки нанесите желатиновую смесь на ресницы, избегая попадания на слизистую глаза.
- Оставьте смесь на ресницах на 20-25 минут.
- Тщательно смойте желатин теплой водой.
Рекомендации:
- Для лучшего результата перед ламинированием рекомендуется обезжирить ресницы с помощью ватного диска, смоченного в мицеллярной воде.
- Не наносите желатиновую смесь на слизистую глаза.
- Если у вас есть аллергия на желатин, откажитесь от этой процедуры.
Ламинирование ресниц желатином – это простой, доступный и безопасный способ сделать ваши ресницы красивыми, выразительными и здоровыми .
Напомним, мы уже писали, как визуально удлинить ресницы.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !