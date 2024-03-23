Секрет длинных и пушистых ресниц: как заламинировать ресницы в домашних условиях

Современные методы ухода за ресницами предлагают широкий спектр процедур, но далеко не всем доступны услуги профессиональных косметологов. Ламинирование ресниц желатином – это эффективная и бюджетная альтернатива салонным процедурам, которая подарит вашим ресницам выразительность, красоту и здоровье. Делается эта процедура просто, но результат вас поразит. Об этом пишет Poradum.

Видео дня

Преимущества ламинирования ресниц желатином:

Доступность: желатин – это недорогой и доступный продукт, который можно найти в любом супермаркете.

желатин – это недорогой и доступный продукт, который можно найти в любом супермаркете. Простота: процедура ламинирования в домашних условиях не требует специальных навыков или инструментов.

процедура ламинирования в домашних условиях не требует специальных навыков или инструментов. Безопасность: желатин – это натуральный продукт, не вредящий ресницам.

желатин – это натуральный продукт, не вредящий ресницам. Эффективность: ламинирование желатином зрительно увеличивает ресницы, делает их более блестящими, эластичными и подкрученными.

Рецепт ламинирования ресниц желатином:

Ингредиенты:

15 г желатина

50 мл теплой воды

1 ч. л. бальзама для волос

Читайте также: Как предотвратить появление морщин: косметологи советуют делать это каждый день

Инструкция:

Залейте теплой водой желатин и дайте ему набухнуть в течение 10-15 минут. Поставьте желатин на водяную баню и нагрейте до полного растворения, не доводя до кипения. Добавьте в желатин бальзам для волос и тщательно перемешайте. Очистите ресницы от макияжа и обезжирьте их с помощью тоника. Нанесите увлажняющий крем на кожу век, избегая зоны роста ресниц. Зафиксируйте силиконовый или ватный диск на верхнем веке. С помощью кисточки нанесите желатиновую смесь на ресницы, избегая попадания на слизистую глаза. Оставьте смесь на ресницах на 20-25 минут. Тщательно смойте желатин теплой водой.

Рекомендации:

Для лучшего результата перед ламинированием рекомендуется обезжирить ресницы с помощью ватного диска, смоченного в мицеллярной воде.

Не наносите желатиновую смесь на слизистую глаза.

Если у вас есть аллергия на желатин, откажитесь от этой процедуры.

Ламинирование ресниц желатином – это простой, доступный и безопасный способ сделать ваши ресницы красивыми, выразительными и здоровыми .

Напомним, мы уже писали, как визуально удлинить ресницы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !