Секрет из Голландии: Как сделать картофельное пюре гораздо вкуснее
Картофельное пюре – это универсальное блюдо, которое подходит к любому основному блюду. Однако чтобы пюре получилось по-настоящему вкусным, нужно знать несколько секретов.
На сайте "Хозяйка" рассказали, как приготовить голландское картофельное пюре, точно удивившее ваших гостей, ведь оно действительно выглядит необычно и имеет непревзойденный вкус.
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Ингредиенты:
- 7 крупных картофелин
- 1 большая морковь
- 2 небольшие луковицы
- 2 пучка петрушки
- 80 мл сливок 20%
- соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Картофель почистите и нарежьте на четыре части. Морковь натрите на крупной терке, а лук нарежьте полукольцами.
- В кастрюлю с водой добавьте картофель, морковь и лук. Варите до готовности картофеля примерно 25 минут.
- Пока варятся овощи, приготовьте петрушку. Мелко нашинкуйте ее и обжарьте на сковороде со сливочным маслом до золотистого цвета.
- Когда овощи будут готовы, снимите их с огня и дайте немного остыть.
- Добавьте к овощам сливочное масло, сливки, соль и перец. Разомните все в пюре.
- Вмешайте обжаренную петрушку.
- Готовое пюре подавайте к столу.
Дополнительные варианты приготовления
Голландское картофельное пюре можно приготовить с разными добавками. К примеру, к нему можно добавить тертый чеснок, грибы, бекон или колбасу.
Приятного аппетита!
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