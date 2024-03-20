Секрет опытных огородников: как посадить рассаду огурцов, чтобы она пережила апрельские холода

Кто не любит свежие хрустящие огурчики? А что, если я вам скажу, что вы можете лакомиться ими уже в мае? Да это возможно! Секрет в ранней посадке рассады.

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Благодаря этим советам на сайте noviydoctor.com вы сможете получить ранний урожай огурцов уже в мае и наслаждаться богатым урожаем.

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1. Выбор семян.

Выбирайте самоопыляющиеся гибриды, такие как "F1 Фурор", "Шоссе F1", или сорта "Гирлянда", "Домовой", "Кукушка".

2. Посев семян.

Сейте семена в контейнеры или горшки с дренированной почвой или кокосовым субстратом. Углубляйте на 0,5 см.

3. Выращивание рассады.

Держите контейнеры при комнатной температуре. Через 4-5 недель рассада будет готова к пересадке.

4. Закалка рассады.

Перед высадкой на улицу закалите рассаду, унося ее на несколько часов днем.

5. Подготовка почвы.

За две недели до высадки подпитайте участок органическими удобрениями.

6. Пересадка рассады.

Высаживайте рассаду в теплую почву.

7. Уход за огурцами.

Регулярно поливайте, подкармливайте и рыхлите почву.

Напомним, мы уже писали, как вырастить крепкую рассаду с марта.

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