Секрет в нарезке: как подготовить мясо для шашлыка, чтобы получилось невероятно вкусно

С приходом тепла начинается сезон шашлыков. Чтобы блюдо получилось идеально вкусным, важно правильно нарезать мясо.

Нарезайте мясо свинины поперек волокон прямоугольными полосками. Достаточно толщины 5 сантиметров, сообщают "Вікна".

Дальше мясо нужно нарезать на кубики. Такие кусочки не подгорят и останутся сочными. Если мясо будет с жировыми прослоями, то шашлык не будет сухим.

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В то же время говядину следует нарезать поперек волокон кубиками 4 на 4 сантиметра. Резать вдоль волокон нельзя, иначе мясо получится сухим и жестким.

Мясо нужно резать поперек волокон. Если хотите приготовить шашлык из курятины, тогда выбирайте комок, бедро или голень.

Комок надо нарезать кусочками 4 на 4 сантиметра поперек волокон. Остальные части курицы резать не надо.

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