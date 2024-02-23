Секрет в технологии приготовления теста: как сделать идеальные блины

Блинчики – это не просто вкусное блюдо, но и настоящая кулинарная классика, которая нравится взрослым и детям. Сегодня мы поделимся с вами секретом приготовления идеального теста для блинчиков "Все по одной", которое легко запомнить и всегда удается.

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Попробуйте этот простой рецепт с сайта noviydoctor, и вы сможете приготовить рыхлые блинчики и ажурные блинчики "Премиум", которые удивят вас своим вкусом и ароматом.

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Простая пропорция "Все по одной":

1 часть муки (стакан 330-350 мл)

(стакан 330-350 мл) 1 часть молока (холодного или из холодильника)

(холодного или из холодильника) 1 яйцо

1 столовая ложка сахара

1 щепотка соли

Для блинов "Премиум":

1 неполная чайная ложка разрыхлителя

1 столовая ложка растительного масла

Для тонких блинчиков с дырочками:

1 неполная чайная ложка соды

Приготовление:

1. Пересыпьте муку в миску, добавьте сахар, соль, яйцо и перемешайте.

2. Для блинов "Премиум": добавьте разрыхлитель, молоко, масло и взбейте венчиком до однородной массы.

3. Для тонких блинчиков с дырочками: добавьте кефир, перемешайте, добавьте соду, еще раз перемешайте, затем влейте молоко, масло и взбейте венчиком.

4. Разогрейте сковороду, смажьте ее растительным маслом.

5. Вылейте на сковороду немного теста, распределите его по дну.

6. Жарьте блины с двух сторон до золотистого цвета.

Советы:

Для толстых блинчиков используйте густое тесто.

Для тонких блинчиков с дырочками используйте жидкое тесто.

Жарьте блины на среднем огне.

Готовые блины можно смазать сливочным маслом, медом, вареньем или подавать с вашими любимыми начинками.

Раньше мы писали о том, чем заменить сливочное масло во время выпечки.

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