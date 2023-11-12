Секрет в выборе фарша и хлеба: как избежать уменьшения котлет во время жарки

Если вы замечаете, что магазинные котлеты при жарке уменьшаются в размерах, это может свидетельствовать о качестве продукта. Обычно это означает, что в фарше, из которого они сделаны, отсутствуют или присутствуют в минимальных количествах соя и различные добавки, часто используемые для раздувания массы мяса.

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Действительно качественный продукт имеет простой состав и изготовлен из качественного мяса, пишет prostoway. В таком случае, во время жарки мясо сжимается, и котлета может уменьшить свой размер. Это происходит за счет утоления жира и уменьшения объема белка.

Однако, если вы хотите избежать уменьшения размеров котлет из натурального фарша, соблюдайте простое правило: в фарше должно быть не менее 30% батона. Батон можно заменить манкой, крахмалом, отварным картофелем или хлопьями. Главное, чтобы этот ингредиент выступал как "союз", что предотвращает уменьшение размеров котлеты во время жарки.

Также важно учитывать состав фарша: лучше использовать смешанный фарш, например из 50% говядины и 50% свинины. Это придаст котлетам вкус и сочность. Однако следует помнить, что куриные котлеты, независимо от состава, обычно уменьшаются при жарке.

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