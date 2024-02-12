Секретная специя для контроля сахара в крови: добавляйте во все блюда

Корица является пряностью, которая не только придает пикантности десертам и напиткам, но обладает полезными свойствами, о которых вы могли не знать.

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Диетолог Илана Мюльштейн призналась, что добавляет корицу практически в каждое блюдо благодаря способности снижать уровень сахара в крови. Об этом сообщает shefinds.

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Как корица влияет на уровень сахара:

Повышает чувствительность к инсулину: инсулин – гормон, который помогает организму использовать сахар из крови. Корица делает клетки более чувствительными к инсулину, а это значит, что сахар лучше усваивается.

инсулин – гормон, который помогает организму использовать сахар из крови. Корица делает клетки более чувствительными к инсулину, а это значит, что сахар лучше усваивается. Замедляет всасывание углеводов: после еды сахар из пищи попадает в кровь. Корица замедляет этот процесс, что помогает избежать резких скачков сахара в крови.

Диетолог советует добавлять корицу в овсянку, йогурты, каши и плотно присыпать выпечку. Кофе, чай и смузи можно употреблять с корицей. Специалист добавила: корица – это не только вкусная, но и полезная пряность, которая может стать вашим союзником в поддержании здорового уровня сахара в крови.

Она отметила, что корица не лекарство и не может заменить медикаментозное лечение сахарного диабета. Поэтому перед употреблением корицы в целебных целях рекомендуется проконсультироваться с врачом.

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