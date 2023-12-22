Секретный ингредиент сделает мясо сочным: Гордон Рамзи поделился рецептом рождественской индейки
Рождественская индейка – это традиционное блюдо во многих странах. В Украине на Рождество готовят запеченную утку или гуся.
Приготовить птицу так, чтобы она была сочной и ароматной, может быть непросто. Шеф-повар Гордон Рамзи поделился своим рецептом рождественской индейки, который поможет вам получить мягкое и сочное мясо.
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По словам Гордона Рамзи, секрет сочности рождественской индейки состоит в том, чтобы не допустить ее высыхания. Для этого он использует один "секретный" ингредиент – кусочки бекона.
"Шесть ломтиков жирного бекона на самой толстой части индейки предотвратят высыхание мяса, а жир из бекона поможет сделать индейку чрезвычайно сочной", - говорит эксперт.
Еще один секрет сочности – специальное "удивительное" травяное масло, которым можно смазать индейку, чтобы она была одновременно сочной и имела хрустящую корочку.
Чтобы приготовить это масло, нужно взять следующие ингредиенты:
- 375 г сливочного масла (комнатной температуры)
- Натертая цедра двух небольших лимонов
- Три зубчика чеснока
- Измельченные листья петрушки
- Одна столовая ложка оливкового масла
- Соль и перец
Как приготовить индейку на Рождество:
Разогрейте духовку до 220 градусов.
Приготовьте чесночное масло. Поместите сливочное масло комнатной температуры в большую миску и приправьте солью и перцем. Добавить оливковое масло и хорошо перемешать. Продолжая тщательно перемешивать масло, добавьте цедру лимона, измельченные зубчики чеснока и измельченную петрушку. После готовности отложите.
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Индейку нужно распотрошить и приправить ее брюшную полость солью и перцем. Вложите внутрь нашаткованный лук, половинки 3 зубчика чеснока, кусочки лимона и два лавровых листа.
Под кожу на груди индейки влейте чесночное масло. Этим маслом нужно натереть и бедра птицы.
Выложите индейку на большой противень комом вверх. Хорошо посолите и поперчите, а затем сбрызните оливковым маслом.
Запекайте индейку в горячей духовке примерно 10-15 минут. По истечении времени извлеките противень из духовки, смажьте индейку соком, а затем положите ломтики бекона на грудку индейки, чтобы она оставалась влажной.
Убавьте температуру в духовке до 180 градусов и готовьте индейку в течение двух с половиной часов (примерно 30 минут на кг). Обязательно проверяйте индейку, пока она готовится, чтобы время от времени поливать ее.
Чтобы убедиться, что индейка правильно приготовлена, вставьте шпажку в самую толстую часть ножки. Если с места проколы вытекает прозрачная жидкость, это означает, что птица приготовилась.
Когда индейка будет полностью готова, переложите ее на блюдо и по желанию присыпьте измельченной зеленью.
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