Секретный ингредиент улучшит вкус красной рыбы во время засолки
Красная рыба – любимый продукт большинства людей. Она является хорошим источником белка, омега-3 жирных кислот, витаминов и минералов.
Поскольку готовый продукт в магазине стоит немалых денег, стоит попробовать купить филе или целую рыбу и засолить самостоятельно. Как это сделать с одним интересным ингредиентом, рассказали в Instagram-блоге hausteno4ek.
Секрет маринада – в использовании алкоголя, а именно водки. Сам процесс приготовления займет всего 20-30 минут, а засол длится 8-10 часов.
Читайте также: Деруны из тыквы на сковороде: блюдо, которое удивит родных и гостей
Ингредиенты:
- красная рыба (семга, форель, лосось) – 300 г,
- водка – 30 мл,
- соль – 2 ст. ложки,
- сахар – 1 ст. кровати.
Способ приготовления:
1. Очистите от чешуи рыбу, промойте и подсушите с помощью бумажных полотенец. Филе рыбы натрите солью и сахаром, положите в неметаллическую посуду (лучше всего стеклянная форма с крышкой).
2. Влейте водку прямо на рыбу и закройте посуду, поставьте в холодильник для засолки на 8-10 часов.
3. Слейте рассол, промойте рыбу в прохладной воде. Просушите бумажными полотенцами.
4. Такую засоленную рыбку следует хранить в холодильнике в чистой и сухой таре. Водка не будет ощущаться, но усугубит вкус рыбы, еще и выполнит дезинфекцию.
Раньше мы рассказывали, как приготовить мармелад из тыквы. Этот полезный десерт следует употреблять в умеренных количествах.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!