Секреты блюда альпийских пастухов: Как правильно приготовить фондю

Фондю – блюдо из расплавленного сыра, покорившее сердца гурманов во всем мире. Фондю – это не только вкусное блюдо, но и отличный способ собраться с друзьями и весело провести время.

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Сырная эксперт Оксана Чернова делится интересной историей фондя и предлагает полезные советы по его приготовлению и вкусные рецепты.

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История фондю:

Изобретены пастухами в Альпах как способ сохранить и сытно поесть.

Сначала готовилось из подсохшего сыра и остатков вина.

Впоследствии он стал популярным среди богатых людей и аристократии.

Сейчас существует много вариантов фондю, но сырное остается самым популярным.

Как готовить фондю:

Классический рецепт: швейцарский творог, белое вино, мускатный орех, чеснок.

Добавляйте другие сыры (комте, чедер, гауда) для разнообразия.

Умачивайте в фондю: овощи, грибы, бекон, огурцы, картофель, хлеб, яблоки.

Три совета для идеального фондю:

Используйте высококачественные сыры и вино.

Добавьте кукурузный крахмал для нужной смеси.

Мелко натрите сыр для лучшей плавки.

Рецепты фондю:

Классическое швейцарское:

1,5 стакана белого вина

2 стакана швейцарского сыра

1/4 ч. л. молотого мускатного ореха

2 зубчика чеснока

1/4 ч. л. черного перца

1 ч. л. пшеничной муки

Шоколадное:

200 г темного шоколада

200 мл сливок

2 ст. л. ликера (по желанию)

Фрукты для обмачивания

Фруктовое:

200 г сливочного сыра

100 г сахара

100 мл апельсинового сока

1 ст. л. лимонного сока

Фрукты для обмачивания

Дополнительные советы:

Для фондюшницы используйте специальные топливные картриджи.

Если фондюшницы нет, подойдет кастрюля с толстыми стенками или чугунная сковорода.

Подавайте фондю с разнообразными закусками по вашему вкусу.

Следите, чтобы фондю не перегревалось, иначе оно может расслоиться.

Наслаждайтесь сырным фондю и экспериментируйте с разными рецептами!

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