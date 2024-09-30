Секреты осенней подкормки деревьев и кустов: как обеспечить удачную зимовку и обильное плодоношение

Когда приходят холода, растения останавливают свой активный рост и переходят в состояние покоя. Поэтому им необходимы удобрения, которые не стимулируют вегетационные процессы.

В осенний период садовые деревья и кусты также нуждаются в подкормке, поскольку их способность поглощать из почвы необходимые элементы и влагу снижается. Использование удобрений будет способствовать накоплению питательных веществ в корневой системе, что обеспечит растениям успешную зимовку и щедрый урожай в следующем сезоне. Команда UAportal совместно с ТСН рассказывают, какие удобрения являются лучшими для осенней подкормки сада.

Какие удобрения лучше выбирать для деревьев и кустов осенью

Фосфорно-калийные удобрения являются идеальным выбором для подкормки деревьев, кустов, цветников, озимых и многолетних растений. Если вы применяете готовые удобрения, важно следовать указаниям на упаковке. Эти удобрения имеют оптимальный состав для различных культур и способствуют накоплению питательных веществ в корнях растений.

являются идеальным выбором для подкормки деревьев, кустов, цветников, озимых и многолетних растений. Если вы применяете готовые удобрения, важно следовать указаниям на упаковке. Эти удобрения имеют оптимальный состав для различных культур и способствуют накоплению питательных веществ в корнях растений. Органические удобрения , такие как навоз, птичий помет, зола, перегной, компост или торф, не только обеспечивают растениям подпитку, но и способствуют улучшению структуры почвы.

, такие как навоз, птичий помет, зола, перегной, компост или торф, не только обеспечивают растениям подпитку, но и способствуют улучшению структуры почвы. Суперфосфатные удобрения являются отличным выбором для подкормки ягодных кустов, поскольку они способствуют развитию молодых корней благодаря наличию небольшого количества азота. Если вы уже вносили азотные удобрения под кусты в летний период, тогда рекомендуется использовать калийно-фосфорные удобрения, которые не содержат этого элемента.

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В каком виде лучше всего вносить удобрения осенью

Подкормку плодовых деревьев рекомендуется проводить в период с середины сентября до середины октября, сопровождая это поливом и обработкой почвы в приствольных кругах.

рекомендуется проводить в период с середины сентября до середины октября, сопровождая это поливом и обработкой почвы в приствольных кругах. Крыжовник и смородину подкармливают однократно в конце сентября, используя как сухие, так и жидкие удобрения. Что касается малины , ее следует удобрять в середине октября, применяя жидкие удобрения или перегной.

подкармливают однократно в конце сентября, используя как сухие, так и жидкие удобрения. Что касается , ее следует удобрять в середине октября, применяя жидкие удобрения или перегной. Многолетние растения и розовые кусты также нуждаются в подкормке в осенний период. В случае дождливой погоды, необходимо внести калийно-фосфорные удобрения в сухой форме под каждый куст. Если осень является сухой, рекомендуется поливать растения под корень жидкими удобрениями, чтобы обеспечить им лучшую усвояемость питательных веществ.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие деревья и кустарники следует высадить перед зимними холодами.

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