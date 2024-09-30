Секреты осенней подкормки деревьев и кустов: как обеспечить удачную зимовку и обильное плодоношение
Когда приходят холода, растения останавливают свой активный рост и переходят в состояние покоя. Поэтому им необходимы удобрения, которые не стимулируют вегетационные процессы.
В осенний период садовые деревья и кусты также нуждаются в подкормке, поскольку их способность поглощать из почвы необходимые элементы и влагу снижается. Использование удобрений будет способствовать накоплению питательных веществ в корневой системе, что обеспечит растениям успешную зимовку и щедрый урожай в следующем сезоне. Команда UAportal совместно с ТСН рассказывают, какие удобрения являются лучшими для осенней подкормки сада.
Какие удобрения лучше выбирать для деревьев и кустов осенью
- Фосфорно-калийные удобрения являются идеальным выбором для подкормки деревьев, кустов, цветников, озимых и многолетних растений. Если вы применяете готовые удобрения, важно следовать указаниям на упаковке. Эти удобрения имеют оптимальный состав для различных культур и способствуют накоплению питательных веществ в корнях растений.
- Органические удобрения, такие как навоз, птичий помет, зола, перегной, компост или торф, не только обеспечивают растениям подпитку, но и способствуют улучшению структуры почвы.
- Суперфосфатные удобрения являются отличным выбором для подкормки ягодных кустов, поскольку они способствуют развитию молодых корней благодаря наличию небольшого количества азота. Если вы уже вносили азотные удобрения под кусты в летний период, тогда рекомендуется использовать калийно-фосфорные удобрения, которые не содержат этого элемента.
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В каком виде лучше всего вносить удобрения осенью
- Подкормку плодовых деревьев рекомендуется проводить в период с середины сентября до середины октября, сопровождая это поливом и обработкой почвы в приствольных кругах.
- Крыжовник и смородину подкармливают однократно в конце сентября, используя как сухие, так и жидкие удобрения. Что касается малины, ее следует удобрять в середине октября, применяя жидкие удобрения или перегной.
- Многолетние растения и розовые кусты также нуждаются в подкормке в осенний период. В случае дождливой погоды, необходимо внести калийно-фосфорные удобрения в сухой форме под каждый куст. Если осень является сухой, рекомендуется поливать растения под корень жидкими удобрениями, чтобы обеспечить им лучшую усвояемость питательных веществ.
Напомним, ранее мы рассказывали, какие деревья и кустарники следует высадить перед зимними холодами.
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