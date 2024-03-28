Секреты садоводов: как сохранить растения здоровыми, несмотря на весенние заморозки

Весенний сезон часто приносит неожиданности со своими капризами. Как только садоводы решают, что настала пора для высадки растений в почву, погода может удивить внезапными морозами.

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В этом случае не паникуйте. Ваши растения будут в безопасности, если вы предпримете несколько эффективных мер, чтобы защитить их от холодов, пишет Телеграф.

Как защитить растения от заморозков весной

Защитите растения от заморозков, используя нетканые материалы или старые одеяла, которые обеспечат плотную защиту от неприятных последствий погоды. Важно, чтобы края укрытия касались земли, чтобы удерживать тепло у растений.

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Чтобы уберечь корневую систему от холодов, нанесите толстый слой мульчи у основания растений. Помните, что мульча не должна контактировать непосредственно с ними во избежание риска развития грибковых заболеваний.

Для защиты растений на балконе используйте картонные коробки, которые можно разместить поверх горшков.

Соблюдение этих советов поможет вам сохранить растения здоровыми во время внезапных весенних холодов и будет способствовать их активному росту.

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