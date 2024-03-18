Секреты свежести: как поддерживать приятный аромат в вашем шкафу как можно дольше

Надоел плохой запах, который возникает без причины? UAportal подготовил рекомендации, которые помогут соблюдать чистоту и приятный аромат в шкафу.

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Сохранение свежести одежды

Прежде чем убирать одежду к шкафу, убедитесь, что она чистая. Также можно использовать ароматические пакетики, чтобы вещи пахли свежестью. Регулярно проветривайте шкаф, открывая двери и ящики, чтобы предотвратить появление устаревших запахов.

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Сортируйте одежду по типам

Полезной рекомендацией для сохранения свежего аромата в шкафу является упорядочение одежды по типам. Это поможет предотвратить влияние одних вещей с сильным запахом на другие.

Так, например, отделение одежды от тренировочного снаряжения может уменьшить перенос запаха. Кроме того, желательно хранить любые загрязненные или сильно изношенные вещи отдельно, пока они не будут надлежащим образом постираны, чтобы предотвратить распространение неприятных ароматов.

Регулярно убирайте в шкафу

Поддержание чистоты в шкафу и вблизи него играет немаловажную роль в сохранении свежего запаха. Пыль и остатки мусора могут способствовать появлению неприятного аромата. Пылесосьте и протирайте все отделы и полочки, это поможет устранить возможные источники неприятных ароматов.

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