Секунда времени и готово: как быстро затянуть нить в иглу
Заправка нити в иглу – это то, с чем сталкивается каждый, кто любит шить или чинить одежду. Иногда это может быть настоящим испытанием, ведь нить не хочет слушаться, а глаза устали от напряжения. Но не сдавайтесь! Сегодня мы поделимся с вами лайфхаком, который поможет вам заправить нить в иглу в считанные секунды. Об этом пишет DailyStar.
Вам понадобится:
- Нить
- Игла
- Небольшой кусочек бумаги
Инструкция:
- Сложите нить вдвое, чтобы образовалась петля.
- Уложите петлю нити на край бумаги.
- Разрежьте бумагу по диагонали так, чтобы нить оказалась внутри.
- Проденьте бумагу через игольное ушко.
Как это работает?
При разрезании бумаги нить, которая находится внутри, захватывается краем и автоматически проходит через игольное ушко. Этот лайфхак экономит время, силы и нервы, ведь вам больше не придется тратить минуты на то, чтобы продвинуть нить в крохотное отверстие.
Напомним, мы уже писали, почему нельзя шить перед дорогой.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!