Семь способов защитить свой автомобиль от зимы

Автомобильные эксперты рассказали, как нужно подготовить автомобиль, чтобы он пережил зиму без повреждений и поломок. В первую очередь его нужно защитить.

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Издание Best Life пишет, что нужно проверить лобовое стекло, уровень охлаждающей жидкости, наружное освещение. Мороз и метели могут негативно сказаться на состоянии машины.

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Осмотрите лобовое стекло

Когда наступает зима, даже малейшие сколы и трещины на вашем лобовом стекле могут "превратиться в сильную головную боль", предупреждает эксперт по транспортным средствам Томми Паттерсон.

Долейте жидкости в автомобиль

Чтобы избежать поломок на зимних дорогах, автомобильный эксперт Хантер Бребхэм советует всем проверить уровень охлаждающей жидкости или антифриза своего автомобиля.

"Убедитесь, что охлаждающая жидкость является правильной смесью антифриза и воды, чтобы предотвратить замерзание, и подумайте о промывании охлаждающей жидкости, если это не делалось недавно, чтобы удалить какие-либо загрязнения", – добавил он.

Кроме того, нужно проверить и долить все жидкости в вашем автомобиле, включая уровень масла и жидкость для стеклоочистителей. Также бензобак нужно держать как можно полнее. Само топливо не замерзнет, но конденсация в линии может, и это может повлечь за собой проблемы.

Проверьте наружное освещение

Поскольку дни становятся темнее и вероятность плохой погоды, очень важно, чтобы весь внешний свет автомобиля работал правильно. Вы должны убедиться в исправности фар, стоп сигналов, указателей поворота и аварийки.

"Задние фонари так же важны, как и фары зимой, и если видимость плохая, убедиться, что другие водители видят вас, столь же важно, как и видеть их самих", - говорят эксперты.

Проверка помутнения фар

Владельцы автомобилей должны проконсультироваться со специалистом, чтобы определить, что влечет за собой помутнение фар, вместо того, чтобы пытаться решить проблему самостоятельно. Это ухудшает безопасность в суровых зимних условиях и подвергает опасности других участников дорожного движения.

"Обращение к методам "сделай сам" - это краткое решение, которое может нанести долгосрочный ущерб вашему автомобилю", - отмечает Паттерсон.

Проверка шин

Ваши шины должны быть в отличном состоянии, чтобы безопасно пережить зиму. Проверяйте протекторы, которые не должны быть изношенными, а также давление в шинах.

"Вы можете потерять один PSI давления воздуха за каждые 10 градусов понижения температуры", – говорят эксперты.

Зимние шины улучшают сцепление, управляемость и способность останавливаться в зимних условиях.

Инвестируйте в определенные полезные инструменты

Конечно, вы можете подготовиться ко всему. Автомобили, как известно, непредсказуемы, и вы можете столкнуться с проблемами, вне зависимости от того, что вы делаете сейчас. Вот почему важно инвестировать в некоторые полезные инструменты, которые вы можете иметь в своем автомобиле на случай, если этой зимой вы попадете в беду.

Согласно мнению экспертов, некоторые из вещей, которые вы можете приобрести, включают портативный насос для закачки шин, смазку и портативный аккумуляторный стартер.

Воск и хорошая мойка

Последнее, о чем вам следует подумать, чтобы защитить свой автомобиль от зимы, это хорошо вымыть его и смазать воском.

"Это меньше для вашей безопасности, а больше для долговечности вашего автомобиля", – утверждают эксперты. Воск поможет защитить вашу краску, а регулярная мойка в течение сезона поможет уберечь ходовую часть вашего автомобиля от чрезмерного повреждения.

Важно учитывать количество соли и химикатов на проезжей части зимой. Проезд через эту смесь всю зиму может привести к образованию ржавчины на ходовой части вашего автомобиля.

Напомним, что существует пять распространенных вещей, которые часто считаются важными, но на самом деле не нужны. UAportal рассматривает эти ошибочные представления.

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