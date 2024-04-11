Сезон начат: как правильно и вкусно приготовить спаржу

Сезон спаржи уже начался, поэтому пора попробовать новые интересные рецепты с этой полезной и вкусной овощной культурой. Готовьте свежую спаржу и наслаждайтесь невероятными блюдами.

Сегодня мы поделимся с вами тремя оригинальными рецептами, которые вам понравятся. Рецепт опубликовали на сайте "Апростроф".

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1. Самый простой рецепт спаржи:

Срежьте нижние концы спаржи.

Отварите спаржу в подсоленной воде 1 минуту.

Обжарьте на сливочном масле 2-3 минуты.

Добавьте по желанию измельченный чеснок и немного лимонного сока.

2. Спаржа в духовке:

Ингредиенты:

Спаржа

Прошуто

Сыр с травами (творожная намазка)

Оливковое масло

Цедра

Приготовление:

Моем спаржу, отламываем кончики. Кладем прошуто, на него спаржу, смазываем сыром с травами, заворачиваем. Поливаем оливковым маслом и посыпаем цедрой. Ставим в разогретую до 180° духовку на 15 минут. Даем блюду несколько минут охладиться и наслаждаемся!

3. Спаржа с соевым соусом:

Ингредиенты:

Спаржа – 500 г

3-4 дольки чеснока

3 ст. ложки оливкового масла

50 г сливочного масла

2 ст. ложки сахара

50-60 мл воды

2 ст. ложки соевого соуса

Долька лимона

Соль, перец

Базилик

Твердый сыр

Приготовление:

Промываем спаржу, отламываем жесткие побеги снизу (1-3 см зависит от созревания) и зачищаем ее. На разогретую сковороду выливаем растительное масло и добавляем сливочное масло, далее измельченный чеснок и даем минутку ему прожариться. Добавляем сахар и хорошо перемешиваем до растворения. Выкладываем сюда же спаржу и 2-3 мин жарим, переворачивая побеги – они должны стать ярко-зеленого цвета. Добавляем воду, наращиваем огонь и накрываем все крышкой на 4-5 мин. Снимаем крышку, переворачиваем спаржу, добавляем соевый соус, соль и перец (по вкусу) и еще 1-2 мин прожариваем. Перед подачей блюдо следует сбрызнуть лимонным соком, потереть пармезаном или добавить кусочки другого сыра.

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