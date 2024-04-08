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Шашлык "Кавказский", который можно жарить в духовке
Сочно и вкусно, ароматно и пряно!
Шашлык по Кавказски - это мой авторский рецепт, рецепт моего папы и дедушки, который стал ТОП продаж.
Для рецепта, вам понадобится:
Свинина (ошеек, вырезка)
Лук репчатый 10% от веса мяса
Соль, перец черный, перец душистый, кориандр.
Кинза, базилик, тимьян исключительно свежим.
Совсем капельку растительного масла, если на костре будете жарить, без масла.
Запекаете в духовке нанизав на шампура 180 градусов 45-50 минут. На нижний ярус, поставьте сотельник с горячей водой для сочности. Приятного аппетита.