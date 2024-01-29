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Шашлык зимой: Как приготовить свинину "как на мангале" в домашних условиях

Игорь Романько

Как приготовить шашлык из свинины дома

Кто сказал, что зимой нельзя есть шашлык? Благодаря этому простому рецепту вы сможете насладиться любимым блюдом, не выходя из дома. А картофель и лук, запеченные вместе с мясом, станут отличным дополнением.

Этот рецепт с сайта "Діалог.UA" прост, но результат вас приятно удивит. Попытайтесь приготовить шашлык дома, и вы не пожалеете. Подавайте его с зеленью и излюбленным соусом.

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Ингредиенты:

  • 700 г свинины
  • 400 г лука
  • 1 кг картофеля
  • 100 г сливочного масла
  • 2 зубчика чеснока
  • Соль, специи и зелень по вкусу

Приготовление:

  1. Мясо нарежьте большими кубиками и обжарьте на сковороде без растительного масла до золотистой корочки.
  2. Лук нарежьте полукольцами, обжарьте на сковороде, где готовилось мясо, в течение 3 минут. Не дожаривайте лук до конца, он должен оставаться немного хрустящим.
  3. Картофель нарежьте большими кубиками, обжарьте на сковороде со сливочным маслом до готовности.
  4. Смешайте мясо, лук, картофель, измельченный чеснок, соль и специи. Выложите все в форму для запекания и отправьте в разогретую духовку.

Совет:

  • Для аромата можно добавить к мясу лавровый лист, черный перец горошком, паприку или другие специи по вашему вкусу.
  • Вместо свинины можно использовать курицу, говядину или баранину.

Напомним, ранее мы писали о том, как замариновать мясо для шашлыка всего за 15 минут.

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