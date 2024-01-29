Шашлык зимой: Как приготовить свинину "как на мангале" в домашних условиях

Кто сказал, что зимой нельзя есть шашлык? Благодаря этому простому рецепту вы сможете насладиться любимым блюдом, не выходя из дома. А картофель и лук, запеченные вместе с мясом, станут отличным дополнением.

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Этот рецепт с сайта "Діалог.UA" прост, но результат вас приятно удивит. Попытайтесь приготовить шашлык дома, и вы не пожалеете. Подавайте его с зеленью и излюбленным соусом.

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Ингредиенты:

700 г свинины

400 г лука

1 кг картофеля

100 г сливочного масла

2 зубчика чеснока

Соль, специи и зелень по вкусу

Приготовление:

Мясо нарежьте большими кубиками и обжарьте на сковороде без растительного масла до золотистой корочки. Лук нарежьте полукольцами, обжарьте на сковороде, где готовилось мясо, в течение 3 минут. Не дожаривайте лук до конца, он должен оставаться немного хрустящим. Картофель нарежьте большими кубиками, обжарьте на сковороде со сливочным маслом до готовности. Смешайте мясо, лук, картофель, измельченный чеснок, соль и специи. Выложите все в форму для запекания и отправьте в разогретую духовку.

Совет:

Для аромата можно добавить к мясу лавровый лист, черный перец горошком, паприку или другие специи по вашему вкусу.

Вместо свинины можно использовать курицу, говядину или баранину.

Напомним, ранее мы писали о том, как замариновать мясо для шашлыка всего за 15 минут.

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