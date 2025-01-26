Шедевры мирового кино: топ фильмов о писателях, которые достойны вашего внимания

23 января в Украине состоялась премьера нового фильма "Сент-Экзюпери", рассказывающего об авторе легендарного романа "Маленький принц". Лента открывает за кулисы творчества одного из известнейших писателей ХХ века, показывая, как за большими произведениями стоит не менее интересная человеческая история.

РБК-Украина предлагает подборку биографических фильмов о писателях, позволяющих заглянуть в мир их мыслей и чувств.

"Сент-Экзюпери"

Вряд ли найдется хотя бы один человек, который не слышал о "Маленьком принце" — произведении, переведенном более чем на 300 языков, занимая второе место по количеству переводов в мире, уступая только Библии. Это одно из самых известных произведений, а вот экранизаций "Принца" было немало – новейшая из них анимация 2015 года. Однако в последнее время мы не видели художественных фильмов о самом авторе, Антуане де Сент-Экзюпери.

Это изменится 23 января, когда в украинских кинотеатрах выйдет французский фильм о жизни писателя. Лента, в которой снялись Луи Гаррель, Венсан Кассель и Даен Крюгер, рассказывает о неделе из жизни Сент-Экзюпери, когда он рисковал собственной жизнью, чтобы найти своего друга, пропавшего во время полета. Это событие, вероятно, послужило основой для создания его знаменитого "Маленького принца".

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"Толкин"

Джон Рональд Руэл Толкин – отец жанра фэнтези, которого считают одним из величайших писателей всех времен. Его книги "Властелин колец", "Гоббит" и "Сильмариллион" до сих пор вдохновляют кинематографистов. Трилогия "Властелин колец" Питера Джексона стала культовой экранизацией, получив 13 премий "Оскар" и установив новые стандарты в кинематографии.

Фильм "Толкин" дает возможность заглянуть в жизнь гениального филолога, профессора Оксфордского университета, не только создавшего десятки собственных языков, но и являвшегося офицером Первой мировой войны. Кроме того, его история любви заслуживает внимания не меньше, чем романы Джейн Остин. Об этом и многом другом можно узнать из фильма, где главные роли исполнили Николас Голт и Лили Коллинз, известная благодаря сериалу "Эмили в Париже".

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