Шеф-повар раскрыл рецепт 'лучшего' хрустящего жареного картофеля (видео)

Шеф-повар Гаррисон Уэбб поделился своим секретом приготовления "лучшего" хрустящего жареного картофеля. Он опубликовал видеорецепт в TikTok и стал хитом среди поклонников таланта повара.

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Его рецепт прост в исполнении и требует всего несколько ингредиентов, которые можно найти в любом продуктовом магазине.

В своем видео Вебб демонстрирует, как получить идеально хрустящий картофель с "пушистой серединкой" с помощью нескольких простых шагов.

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Чтобы приготовить жареный картофель по рецепту Гаррисона Вебба, вам понадобятся следующие ингредиенты:

6 картофелин

столовая ложка измельченного чеснока

веточка розмарина

щепотка соли и молотого черного перца

5 столовых ложек гусиного жира

столовая ложка розмариновой соли (по желанию)

Способ приготовления:

Разрежьте почищенный картофель на четвертинки. Поместите картофель в миску с холодной водой и промывайте, пока вода не станет прозрачной. Добавьте в картофель измельченный чеснок, веточку розмарина, соль и перец. Разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия. Добавьте гусиный жир в форму для запекания и поставьте в духовку разогреваться. Отварите картофель в подсоленной воде до мягкости. Промойте отварной картофель и дайте ему высохнуть. Положите картофель в форму для запекания с гусиным жиром, который нужно сверху полить на картофель. Выпекайте картофель в духовке в течение 30 минут, затем достаньте и переверните. Выпекайте еще 30 минут, или пока картофель не станет хрустящим. Посыпьте готовый картофель розмариновой солью по желанию.

Чтобы приготовить розмариновую соль, нужно в миске смешать листики розмарина, цель и цедру лимона. Затем перетолчите ингредиенты вместе и посыпьте сверху на приготовленный картофель.

Поклонники высоко оценили рецепт Уэбба в интернете, назвав его "божественным". Гусиный жир, кстати, можно заменить растительным маслом.

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