Шеф-повар раскрыл рецепт "лучшего" хрустящего жареного картофеля (видео)
Шеф-повар Гаррисон Уэбб поделился своим секретом приготовления "лучшего" хрустящего жареного картофеля. Он опубликовал видеорецепт в TikTok и стал хитом среди поклонников таланта повара.
Его рецепт прост в исполнении и требует всего несколько ингредиентов, которые можно найти в любом продуктовом магазине.
В своем видео Вебб демонстрирует, как получить идеально хрустящий картофель с "пушистой серединкой" с помощью нескольких простых шагов.
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Чтобы приготовить жареный картофель по рецепту Гаррисона Вебба, вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 6 картофелин
- столовая ложка измельченного чеснока
- веточка розмарина
- щепотка соли и молотого черного перца
- 5 столовых ложек гусиного жира
- столовая ложка розмариновой соли (по желанию)
Способ приготовления:
- Разрежьте почищенный картофель на четвертинки. Поместите картофель в миску с холодной водой и промывайте, пока вода не станет прозрачной.
- Добавьте в картофель измельченный чеснок, веточку розмарина, соль и перец.
- Разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия.
- Добавьте гусиный жир в форму для запекания и поставьте в духовку разогреваться.
- Отварите картофель в подсоленной воде до мягкости.
- Промойте отварной картофель и дайте ему высохнуть.
- Положите картофель в форму для запекания с гусиным жиром, который нужно сверху полить на картофель.
- Выпекайте картофель в духовке в течение 30 минут, затем достаньте и переверните. Выпекайте еще 30 минут, или пока картофель не станет хрустящим.
- Посыпьте готовый картофель розмариновой солью по желанию.
Чтобы приготовить розмариновую соль, нужно в миске смешать листики розмарина, цель и цедру лимона. Затем перетолчите ингредиенты вместе и посыпьте сверху на приготовленный картофель.
Поклонники высоко оценили рецепт Уэбба в интернете, назвав его "божественным". Гусиный жир, кстати, можно заменить растительным маслом.
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