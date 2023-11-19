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Шеф-повар раскрыл рецепт "лучшего" хрустящего жареного картофеля (видео)

Былим Елена

Шеф-повар раскрыл рецепт 'лучшего' хрустящего жареного картофеля (видео)

Шеф-повар Гаррисон Уэбб поделился своим секретом приготовления "лучшего" хрустящего жареного картофеля. Он опубликовал видеорецепт в TikTok и стал хитом среди поклонников таланта повара.

Его рецепт прост в исполнении и требует всего несколько ингредиентов, которые можно найти в любом продуктовом магазине.

В своем видео Вебб демонстрирует, как получить идеально хрустящий картофель с "пушистой серединкой" с помощью нескольких простых шагов.

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Чтобы приготовить жареный картофель по рецепту Гаррисона Вебба, вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 6 картофелин
  • столовая ложка измельченного чеснока
  • веточка розмарина
  • щепотка соли и молотого черного перца
  • 5 столовых ложек гусиного жира
  • столовая ложка розмариновой соли (по желанию)

Способ приготовления:

  1. Разрежьте почищенный картофель на четвертинки. Поместите картофель в миску с холодной водой и промывайте, пока вода не станет прозрачной.
  2. Добавьте в картофель измельченный чеснок, веточку розмарина, соль и перец.
  3. Разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия.
  4. Добавьте гусиный жир в форму для запекания и поставьте в духовку разогреваться.
  5. Отварите картофель в подсоленной воде до мягкости.
  6. Промойте отварной картофель и дайте ему высохнуть.
  7. Положите картофель в форму для запекания с гусиным жиром, который нужно сверху полить на картофель.
  8. Выпекайте картофель в духовке в течение 30 минут, затем достаньте и переверните. Выпекайте еще 30 минут, или пока картофель не станет хрустящим.
  9. Посыпьте готовый картофель розмариновой солью по желанию.

Чтобы приготовить розмариновую соль, нужно в миске смешать листики розмарина, цель и цедру лимона. Затем перетолчите ингредиенты вместе и посыпьте сверху на приготовленный картофель.

Поклонники высоко оценили рецепт Уэбба в интернете, назвав его "божественным". Гусиный жир, кстати, можно заменить растительным маслом.

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