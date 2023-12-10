Шеф-повар раскрыл старинный рецепт тушеной капусты (видео)
Известный украинский шеф-повар Анатолий Добровольский раскрыл рецепт древней украинской тушеной капусты. Это блюдо можно готовить на Рождество, ведь тушеная капуста – одно из 12 обязательных блюд на праздник.
Он говорит, что таким образом капусту тушили наши предки столетиями. "Он простой, но очень вкусный", – заверил повар.
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Для приготовления тушеной капусты по этому рецепту понадобятся следующие ингредиенты:
- кочан капусты среднего размера
- две большие луковицы
- 4-5 зеленых кислых яблок
- буженина, или ветчина (подойдет и ростбиф) – 500-700 граммов
- масло сливочное – 200 г растопленное
- молотая зира и кориандр – по пол столовой ложки
- бульон или вода – 1-1,5 литра
- соль, перец и сок лимона по вкусу
Способ приготовления капусты:
- Капусту разрезаем на две половины, а затем каждую половину еще пополам, шаткуем ее.
- Пошинкованную капусту хорошо подсаливаем и тщательно месим ее, чтобы пустила сок.
- Лук нарезаем тоненькими полукольцами и добавляем в капусту.
- Яблоки очищаем от кожуры и нарезаем ломтиками. Кладем в воду с соком лимона, чтобы яблоки не потемнели.
- Мясо нарезаем тоненькими кусочками.
- Сливочное масло растапливаем.
Как готовить капусту на Рождество:
- В кастрюлю с толстым и широким дном выкладываем слой капусты, затем слой лука, слой яблок, слой мяса.
- Повторяем слои, пока не окончится капуста.
- Приправляем перцем и заливаем слои наполовину бульоном.
- Тушим на медленном огне в течение 2 часов, постоянно перемешивая, чтобы капуста не пригорела.
- За 5 минут до готовности добавляем немного молотого кориандра и звезды.
Подаем тушеную капусту со сметаной и зеленью.
По словам Добровольского, это блюдо имеет невероятно вкусный вкус.
Этот рецепт тушеной капусты – прекрасный способ отведать старинную украинскую кухню. Он прост в приготовлении, но требует времени и терпения. Однако результат того стоит.
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