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Шеф-повар раскрыл старинный рецепт тушеной капусты (видео)

Былим Елена

Шеф-повар раскрыл старинный рецепт тушеной капусты (видео)

Известный украинский шеф-повар Анатолий Добровольский раскрыл рецепт древней украинской тушеной капусты. Это блюдо можно готовить на Рождество, ведь тушеная капуста – одно из 12 обязательных блюд на праздник.

Он говорит, что таким образом капусту тушили наши предки столетиями. "Он простой, но очень вкусный", – заверил повар.

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Для приготовления тушеной капусты по этому рецепту понадобятся следующие ингредиенты:

  • кочан капусты среднего размера
  • две большие луковицы
  • 4-5 зеленых кислых яблок
  • буженина, или ветчина (подойдет и ростбиф) – 500-700 граммов
  • масло сливочное – 200 г растопленное
  • молотая зира и кориандр – по пол столовой ложки
  • бульон или вода – 1-1,5 литра
  • соль, перец и сок лимона по вкусу

Способ приготовления капусты:

  1. Капусту разрезаем на две половины, а затем каждую половину еще пополам, шаткуем ее.
  2. Пошинкованную капусту хорошо подсаливаем и тщательно месим ее, чтобы пустила сок.
  3. Лук нарезаем тоненькими полукольцами и добавляем в капусту.
  4. Яблоки очищаем от кожуры и нарезаем ломтиками. Кладем в воду с соком лимона, чтобы яблоки не потемнели.
  5. Мясо нарезаем тоненькими кусочками.
  6. Сливочное масло растапливаем.

Как готовить капусту на Рождество:

  1. В кастрюлю с толстым и широким дном выкладываем слой капусты, затем слой лука, слой яблок, слой мяса.
  2. Повторяем слои, пока не окончится капуста.
  3. Приправляем перцем и заливаем слои наполовину бульоном.
  4. Тушим на медленном огне в течение 2 часов, постоянно перемешивая, чтобы капуста не пригорела.
  5. За 5 минут до готовности добавляем немного молотого кориандра и звезды.

Подаем тушеную капусту со сметаной и зеленью.

По словам Добровольского, это блюдо имеет невероятно вкусный вкус.

Этот рецепт тушеной капусты – прекрасный способ отведать старинную украинскую кухню. Он прост в приготовлении, но требует времени и терпения. Однако результат того стоит.

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