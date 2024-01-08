Шеф-повар рассказал, как приготовить идеальное картофельное пюре

Сливочное домашнее картофельное пюре – самый лучший гарнир к большинству блюд. Однако даже такое простое блюдо легко можно испортить, если готовить неправильно.

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Шеф-повар рассказал, как приготовить идеальное пюре без комочков, сообщает Express.co.uk. Для приготовления не требуются дорогие высокотехнологичные пестики или разрыхлители, чтобы получить неизменно гладкую текстуру.

Начните с очистки картофеля и нарежьте кружочками толщиной 1 см. Если нарезать их на кружочки, они приготовятся более равномерно.

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Поместите картофель в кастрюлю и просто залейте холодной водой. Щедро посолите и поставьте в огонь.

Когда картофель приготовится, слейте воду и оставьте ее сушиться в собственном пару примерно на три-пять минут. Во время сушки положите сверху кухонное полотенце.

Затем пропустите картофель через сито. В этот момент добавьте сливочное масло, так как это поможет покрыть крахмалистые частицы и сохранит пушистые.

После процеживания подогрейте молоко или сливки и добавьте их в картофель. Перемешайте до полного смешивания и добавьте еще ложку растопленного сливочного масла для вкуса.

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