Шесть интересных традиций на Новый год в Европе: кто и как празднует

Люди придерживаются разных традиций на Новый год. В некоторых странах любят есть много пищи, а в других – предвидеть судьбу.

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UAportal вместе с изданием Best Life рассказывает об интересных новогодних традициях в Испании, Шотландии, Италии, Греции, Чехии и Эстонии.

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1. Испания: Есть виноград к счастью

В Испании местные жители съедят ровно 12 виноградин в полночь, чтобы почтить традицию, начавшуюся в конце 19 века. Еще в 1800-х годах виноградари в районе Аликанте придумали эту практику, чтобы продавать больше винограда в конце года, но сладкий праздник быстро прижился. Сегодня испанцы любят есть по одной виноградине на каждый из первых 12 ударов звонка после полуночи в надежде, что это отвратит несчастье и принесет год удачи и процветания.

2. Шотландия: Первые шаги

В Шотландии день до 1 января настолько важен, что для него даже есть официальное название – Hogmanay. В этот день шотландцы соблюдают многие традиции, но одна из самых известных – это первенство.

Согласно поверьям шотландцев, первым, кто переступит порог вашего дома после полуночи на Новый год, должен быть темноволосый мужчина, если вы желаете удачи в будущем году. Традиционно эти мужчины приходят с подарками: углем, солью, песочным тестом и виски, что еще больше способствует идее счастья.

Но почему именно темноволосые мужчины? Что ж, когда Шотландию захватили викинги, последнее, что жители хотели видеть на пороге, это светловолосый мужчина с огромным топором. Сегодня противоположность – темноволосый мужчина – символизирует богатство и успех.

3. Италия: В красном белье

У итальянцев есть новогодняя традиция одевать красное белье каждый 31 декабря. В итальянской культуре красный цвет ассоциируется с плодородием, поэтому люди носят его под одеждой в надежде, что это поможет им забеременеть в следующем году.

4. Греция: Висячий лук

Нет, эта новогодняя традиция не имеет ничего общего с вампирами. Скорее греки верят, что лук является символом возрождения, поэтому они вешают этот овощ на дверь, чтобы способствовать росту в течение нового года. Греческая культура давно ассоциировала эту пищу с развитием, поскольку единственное, чего, казалось бы, хочет пахучий лук – это пустить корни и продолжать расти.

5. Чехия: Нарезка яблок

Чехи предпочитают предсказывать свою судьбу в новогоднюю ночь с помощью яблок. В ночь перед началом нового года плод разрезают пополам, и говорят, что форма сердцевины яблока определяет судьбу всех окружающих. Если сердцевина яблока похожа на звезду, то скоро все встретятся снова в счастье и здоровье, а если она похожа на крест, то на встрече Нового года стоит ждать болезни.

6. Эстония: Есть много пищи

В Эстонии люди верят, что 7, 9 или 12 блюд принесет хорошие события в следующем году, поскольку эти числа считаются счастливыми по всей стране. И если вы не можете доесть, не волнуйтесь: люди часто намеренно оставляют еду на своих тарелках, чтобы накормить членов семьи, посещающих вас, то есть находящихся в форме духа.

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