Шесть неожиданных вещей, которые можно очистить кофейной гущей

С течением времени кофейная гуща стала известна не только как вторичное сырье после заваривания кофе, но и как универсальный и непредсказуемый ингредиент для различных хозяйственных нужд.

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Как пишет Better Homes & Gardens, кофейная гуща может стать мощным чистящим и ремонтным средством. Вот несколько интересных способов использования кофейной гущи для решения повседневных бытовых задач:

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Скраб для кастрюль и сковородок:

Кофейная гуща благодаря своей легкой абразивной текстуре и обезжиривающим свойствам идеально подходит для уборки стойкого масла и жира на посуде. Смешайте кофейную гущу с водой, нанесите на посуду, осторожно протрите, затем промойте как обычно.

Очистка решеток гриля:

Смочите решетки гриля в смеси кофейной гущи и теплой воды. Кофе отделит накопленный жир и остатки пищи, упрощая дальнейшее очищение.

Нейтрализация запахов в холодильнике:

Разместите чашку с кофейной гущей в холодильнике, чтобы она поглотила неприятные запахи и оставила простор свежим и чистым.

Смягчение рук и удаление запаха:

После чистки продуктов с резким запахом, таких как чеснок или лук, используйте кофейную гущу для удаления неприятного запаха из рук. Успокаивающие свойства кофе также оставят кожу нежной и гладкой.

Восстановление деревянной мебели:

Создайте пасту, смешав кофейную гущу с водой или маслом, и нанесите ее на царапины на деревянной мебели. Это поможет восстановить поверхность и скрыть повреждения.

Легкая очистка камина:

Перед чисткой камина посыпьте кофейную гущу поверх пепла. Это важно для удержания пепла и пыли во время его извлечения, что упростит процесс уборки.

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