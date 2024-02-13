Шесть признаков, которые укажут, что вы одеваетесь дорого и стильно

Дорого-не обязательно стильно, а модно – не обязательно дорого. Если вы хотите подчеркнуть или повысить свой статус одеждой и стилем, следует знать, как одеваться и создавать свой образ. Даже качество ткани следует учитывать.

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Об этом пишет Радиотрек.

Одежда, подчеркивающая статус:

Безупречный крой:

Отсутствие супершироких плеч, оверсайз в меру.



Индивидуальный пошив или одежда от известных брендов, что гарантирует качественную посадку.

Соответствие погоде:

Отдельные комплекты одежды и обуви на разные погодные условия.



Грамотная капсула для облегчения комбинирования вещей.

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Соответствие случаю:

Четкое распределение одежды по стилю и назначению.



Универсальные вещи только в виде исключения.

Аксессуары:

Подчеркивают стиль и изысканность:

Шарфы, сумки, украшения.



Коррекция фигуры, оттенка лица, сокрытие недостатков.

Важная правильность и качество:

Сумки четкой формы.



Элегантная бижутерия.



Отказ от дешевых и несуразных аксессуаров.

Цветовая гамма:

Нейтральные оттенки:

Монохромный цвет – выигрышный вариант.

Подчеркивание статуса и элегантности.



Допускаются исключения для создания эксклюзивного стиля.

Аккуратность:

Обязательное условие безупречного образа:

Чистая и аккуратная одежда.



Качественные не теряющие вид материалы.



Обувь всегда в чистоте.

Стиль состоятельной женщины – это не только дорогая одежда, но и внимание к деталям, сочетание элегантности, практичности и чистоплотности. Соблюдение этих принципов поможет создать безупречный образ, который подчеркнет ваш статус и изысканность.

Напомним, мы уже писали, как выглядеть дорого.

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