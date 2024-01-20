Шесть советов, как зарядить дом положительной энергией

Негатив быстро проникает в дом и отталкивает людей от своих целей и устремлений. Иногда циркулирующая негативная энергия заставляет жильцов дома видеть повторяющиеся кошмары, терять уверенность в себе и страдать от демотивации.

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Научившись защищать себя от всего негативного, вы сможете избавиться от токсических мыслей, ослабляющих наше тело и духовность. Поэтому издание Sante Plus дало несколько советов, как зарядить дом положительной энергией.

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1. Освободите дом от всех ненужных вещей, оставив место для положительных эмоций.

2. Пусть дневной свет проникнет в ваш дом. Свет позволяет поглощать вредные энергии, которые подавляют вас.

3. Если вы унаследовали старую мебель, она может быть причиной этих токсичных волн, циркулирующих в вашем жилом пространстве.

4. Вы можете очистить дом благоуханием или кедром, чтобы отразить вредные вибрации.

5. Посыпьте большой солью все углы комнаты, где вы проводите большую часть времени. Большая соль отгоняет неудачу и способствует духовному умиротворению.

6. Вы можете сжечь белый шалфей, чтобы избавиться от негативной энергетики.

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