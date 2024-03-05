Шестибалльная магнитная буря бьет по Земле: что запрещено делать, чтобы не стало хуже
Магнитные бури сегодня, 5 марта, достигли красного уровня опасности. Сейчас на Земле продолжается шестибалльный геомагнитный шторм, способный негативно влиять на здоровье метеозависимых и людей с хроническими заболеваниями.
По прогнозам сервиса Meteoagent, с 6 по 10 марта мощных магнитных бурь не следует ожидать. Геомагнитное поле Земли будет в спокойном состоянии.
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Магнитные бури, календарь на март:
Что такое магнитные бури?
Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные влиянием солнечного ветра. Они могут длиться от нескольких часов до нескольких суток и оказывать влияние на самочувствие людей, работу электроники и спутниковую связь.
Как магнитные бури оказывают влияние на человека?
Воздействие магнитных бурь на человека может быть разным, но чаще всего люди чувствуют:
- Головная боль
- Головокружение
- Тошнота
- Снижение трудоспособности
- Нарушение сна
- Повышение раздражительности
- Обострение хронических заболеваний
Что пить во время магнитных штормов?
Во время магнитных бурь рекомендуется пить больше жидкости, чтобы вывести из организма токсины.
Лучше всего подойдут: чистая, негазированная вода, зеленый чай, содержащий антиоксиданты, помогающие нейтрализовать свободные радикалы, образующиеся под воздействием магнитных бурь. Рекомендуемые и травяные чаи: ромашковый, мятный, мелиссовый. Они помогут успокоиться и улучшить сон.
Что запрещено делать, чтобы не стало хуже:
- Избегайте алкоголя, кофе и крепкого чая. Эти напитки могут обезвоживать организм и усугублять симптомы магнитных бурь.
- Ешьте здоровую пищу: употребляйте больше овощей, фруктов, ягод и цельнозерновых продуктов.
- Высыпайтесь: полноценный сон поможет вашему организму справиться с воздействием магнитных бурь.
- Занимайтесь спортом: физическая активность улучшает кровообращение и общее самочувствие.
- Избегайте стресса: стрессовые ситуации могут усиливать негативное влияние магнитных бурь
Помните: влияние магнитных бурь на человека индивидуально. Некоторые люди чувствуют их очень сильно, другие почти не замечают. Если вы испытываете ухудшение самочувствия во время магнитных бурь, обратитесь к врачу за советом.
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