Шестибалльная магнитная буря бьет по Земле: что запрещено делать, чтобы не стало хуже

Магнитные бури сегодня, 5 марта, достигли красного уровня опасности. Сейчас на Земле продолжается шестибалльный геомагнитный шторм, способный негативно влиять на здоровье метеозависимых и людей с хроническими заболеваниями.

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По прогнозам сервиса Meteoagent, с 6 по 10 марта мощных магнитных бурь не следует ожидать. Геомагнитное поле Земли будет в спокойном состоянии.

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Магнитные бури, календарь на март:

Что такое магнитные бури?

Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные влиянием солнечного ветра. Они могут длиться от нескольких часов до нескольких суток и оказывать влияние на самочувствие людей, работу электроники и спутниковую связь.

Как магнитные бури оказывают влияние на человека?

Воздействие магнитных бурь на человека может быть разным, но чаще всего люди чувствуют:

Головная боль

Головокружение

Тошнота

Снижение трудоспособности

Нарушение сна

Повышение раздражительности

Обострение хронических заболеваний

Что пить во время магнитных штормов?

Во время магнитных бурь рекомендуется пить больше жидкости, чтобы вывести из организма токсины.

Лучше всего подойдут: чистая, негазированная вода, зеленый чай, содержащий антиоксиданты, помогающие нейтрализовать свободные радикалы, образующиеся под воздействием магнитных бурь. Рекомендуемые и травяные чаи: ромашковый, мятный, мелиссовый. Они помогут успокоиться и улучшить сон.

Что запрещено делать, чтобы не стало хуже:

Избегайте алкоголя, кофе и крепкого чая. Эти напитки могут обезвоживать организм и усугублять симптомы магнитных бурь. Ешьте здоровую пищу: употребляйте больше овощей, фруктов, ягод и цельнозерновых продуктов. Высыпайтесь: полноценный сон поможет вашему организму справиться с воздействием магнитных бурь. Занимайтесь спортом: физическая активность улучшает кровообращение и общее самочувствие. Избегайте стресса: стрессовые ситуации могут усиливать негативное влияние магнитных бурь

Помните: влияние магнитных бурь на человека индивидуально. Некоторые люди чувствуют их очень сильно, другие почти не замечают. Если вы испытываете ухудшение самочувствия во время магнитных бурь, обратитесь к врачу за советом.

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