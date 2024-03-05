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Шестибалльная магнитная буря бьет по Земле: что запрещено делать, чтобы не стало хуже

Былим Елена

Шестибалльная магнитная буря бьет по Земле: что запрещено делать, чтобы не стало хуже

Магнитные бури сегодня, 5 марта, достигли красного уровня опасности. Сейчас на Земле продолжается шестибалльный геомагнитный шторм, способный негативно влиять на здоровье метеозависимых и людей с хроническими заболеваниями.

По прогнозам сервиса Meteoagent, с 6 по 10 марта мощных магнитных бурь не следует ожидать. Геомагнитное поле Земли будет в спокойном состоянии.

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Магнитные бури, календарь на март:

Шестибалльная магнитная буря бьет по Земле: что запрещено делать, чтобы не стало хуже

Что такое магнитные бури?

Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные влиянием солнечного ветра. Они могут длиться от нескольких часов до нескольких суток и оказывать влияние на самочувствие людей, работу электроники и спутниковую связь.

Как магнитные бури оказывают влияние на человека?

Воздействие магнитных бурь на человека может быть разным, но чаще всего люди чувствуют:

  • Головная боль
  • Головокружение
  • Тошнота
  • Снижение трудоспособности
  • Нарушение сна
  • Повышение раздражительности
  • Обострение хронических заболеваний

Что пить во время магнитных штормов?

Во время магнитных бурь рекомендуется пить больше жидкости, чтобы вывести из организма токсины.

Лучше всего подойдут: чистая, негазированная вода, зеленый чай, содержащий антиоксиданты, помогающие нейтрализовать свободные радикалы, образующиеся под воздействием магнитных бурь. Рекомендуемые и травяные чаи: ромашковый, мятный, мелиссовый. Они помогут успокоиться и улучшить сон.

Что запрещено делать, чтобы не стало хуже:

  1. Избегайте алкоголя, кофе и крепкого чая. Эти напитки могут обезвоживать организм и усугублять симптомы магнитных бурь.
  2. Ешьте здоровую пищу: употребляйте больше овощей, фруктов, ягод и цельнозерновых продуктов.
  3. Высыпайтесь: полноценный сон поможет вашему организму справиться с воздействием магнитных бурь.
  4. Занимайтесь спортом: физическая активность улучшает кровообращение и общее самочувствие.
  5. Избегайте стресса: стрессовые ситуации могут усиливать негативное влияние магнитных бурь

Помните: влияние магнитных бурь на человека индивидуально. Некоторые люди чувствуют их очень сильно, другие почти не замечают. Если вы испытываете ухудшение самочувствия во время магнитных бурь, обратитесь к врачу за советом.

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