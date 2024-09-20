Широкие брюки, юбка-карандаш и не только: какие вещи будут на пике моды осенью 2024

Осень 2024 года приносит свежие тенденции в моду, но основа гардероба остается неизменной. Этот сезон дает прекрасную возможность обновить базовые вещи, особенно верхнюю одежду и низ. Давайте рассмотрим модные модели, которые станут ключевыми в вашем осеннем гардеробе. Об этом пишет cosmo.

Жакет занимает центральное место в этом сезоне. Рекомендуется обратить внимание на модели из экокожи или замши, не боясь экспериментировать с цветовой палитрой.

Брюки широкого кроя становятся трендом. Следует выбирать качественные и теплые ткани, предпочитая серые и бежевые оттенки, которые становятся новой классикой осени.

Модные осенние луга. Источник: cosmo

Юбка-карандаш возвращается как изящная альтернатива плиссированным моделям, придавая нотку элегантности к образу.

Куртки свободного кроя приобретают популярность. Особенно актуальными становятся модели из цветной замши и острые воротнички.

Жилет остается незаменимым элементом гардероба благодаря своей универсальности, подходя как для верхнего, так и нижнего слоя одежды.

Модные осенние луга. Источник: cosmo

Читайте также: Легенды возвращаются: топ стрижек из 90-х, которые будут снова на пике популярности этой осенью

Мини-юбка из замши становится идеальной заменой кожаным моделям, освежая осенний гардероб.

Капри неожиданно возвращаются в моду, предлагая новый взгляд на пропорции и становясь отличным выбором для ранней осени.

Модные осенние луга. Источник: cosmo

Эти элементы одежды помогут создать стильный и удобный осенний гардероб 2024 года, сочетая современные тренды с базовыми вещами, которые будут вам долгое время служить.

Модные осенние луга. Источник: cosmo

Напомним, ранее стилисты назвали вещи, которые обязательно должны появиться в гардеробе каждой модницы этой осенью.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!