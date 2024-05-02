Шоколадная творожная паска: проверенный рецепт

Пора готовиться к Пасхе.

сегодня для вас рецепт проверен годами.

Шоколадная заварная паска

Далее текст на языке оригинала

Інгредієнти:

сир кисломолочний 5% - 500 г

яйця – 3 шт.

тросниковий цукор - 20 г

вершки 15% - 100 мл

молоко 2,5% - 100 мл

мелені горіхи - на свій смак

какао-порошок – 2-2,5 ст.л.

апельсинова цедра – 4 ст.л.

ваніль - за смаком

Спосіб приготування:

▪️Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Пасочницю заздалегідь вистелити марлею. Сир розтерти.

▪️Яйця збити з цукром (не сильно), додати ваніль, вершки і молоко, перемішати.

▪️Отриману суміш поварити на слабкому вогні 5-7 хвилин до загустіння, постійно помішуючи. До кипіння доводити не треба!

Зняти з вогню, додати половину какао-порошку та розмішати.

▪️Змішати сир з яєчно-вершковою масою до однорідності, додати апельсинову цедру, половину какао-порошку, що залишилася, горіхи.

▪️Отриману масу перекласти в пасочницю, поставити під вантаж та прибрати у холодильник на 12 годин.

▪️Готову паску прикрасити за бажанням.