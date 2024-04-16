Шоколадный фондан: рецепт с малиновым соусом

Да, это тот самый шоколадный фондан, с которым в 2012-м я пришла на кастинг "МастерШеф-2". Помню, что тогда его раскритиковали — из фондана, простоявшего полчаса перед презентацией, не вытекала жидкая серединка. Хотя до этого я уже приготовила сотню жидких фонданов, и все они получались у меня отменные. Но я не отчаялась, ведь главное — это верить в себя...

Попробуйте приготовить этот шоколадный фондан с малиновым соусом — уверена, у вас все получится и вам очень понравится.

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(на 8 форм диаметром 7-8 см)

Для фондана:

250 г черного шоколада

230 г сливочного масла

380 г яиц

300 г сахара

100 г муки

1 г соли

Для малинового соуса:

400 мл красного десертного вина

150 мл малинового пюре (без косточки)

80 г сахара

КАК ЭТО ПРИГОТОВИТЬ?

Шаг 1

Готовим фондан. Растапливаем шоколад со сливочным маслом в микроволновой печи или на паровой бане.

Шаг 2

Соединяем сахар с яйцами, перемешиваем, чтобы сахар максимально растворился.

Шаг 3

Соединяем с чуть теплой шоколадной массой.

Шаг 4

Перемешиваем.

Шаг 5

Треть получившейся массы переливаем в миску, добавляем муку, вымешиваем до однородности и соединяем обе массы.

Шаг 6

Накрываем пленкой в контакт и убираем в холодильник на 8-10 часов.

Шаг 7

Готовим малиновый соус. Соединяем вино с малиновым пюре и сахаром.

Шаг 8

Увариваем смесь на слабом огне, чтобы она уменьшилась наполовину.

Шаг 9

Закладываем в металлические кольца полоски из пергамента.

Шаг 10

Заполняем формы на 2/3.

Шаг 11

Выпекаем при 180°С 6-8 минут.

Шаг 12

Достаем фондан из духовки, когда по центру все еще будет оставаться маленькое блестящее пятнышко в пару сантиметров. Переворачиваем фондан на тарелку.

Шаг 13

Подаем шоколадный фондан с соусом.