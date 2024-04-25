Шоколадный мусс с вишней: идеальное сочетание
Шоколад и вишня - беспроигрышное сочетание. Казалось бы, ничего особенного в этих двух, но их дуэт сделает ваш десерт неповторимым. Это одно из моих любимых сочетаний. Делюсь с вами рецептом шоколадного мусса с вишней. Это очень вкусно!
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- Шоколадный мусс-желатин:
- 200 мл молока
- 100 мл сливок (1 часть) жирность не менее 30%
- 200 г черного шоколада
- 5 г желатина экстра упругого 240 bloom "Happy Baking + 25 мл воды
- 250 мл сливок (2 часть) жирность не менее 30%
- Вишнёвая начинка:
- 200 г вишни без косточки
- 50 мл воды
- 15 г кукурузного крахмала
- 20 г сахарной пудры
КАК ЭТО ПРИГОТОВИТЬ?
Шаг 1
Для приготовления шоколадного мусса замачиваем желатин в воде комнатной температуры (1:5), оставляем на 10-15 минут, чтобы желатин набух.
Шаг 2
Соединяем молоко со сливками (1 часть), прогреваем на огне до парения.
Шаг 3
Соединяем с набухшим желатином
Шаг 4
Соединяем с шоколадом.
Шаг 5
Пробиваем погружным блендером до однородной консистенции.
Шаг 6
Накрываем пленкой в контакт и убираем в холодильник, чтобы масса охладилась до температуры примерно 32С.
Масса не должна быть теплой.
Шаг 7
Взбиваем 2 часть сливок до устойчивых пиков
Шаг 8
Объединяем с подготовленной шоколадной основой. Мусс готов.
Шаг 9
Укладываем мусс в прозрачные стаканчики. Убираем в холодильник на несколько часов.
Шаг 10
Для приготовления вишневой начинки смешиваем все ингредиенты. Отправляем в сотейник. И при постоянном помешивание, на среднем огне, доводим до кипения и исчезновения привкуса крахмала. Провариваем 1 минуту.
Шаг 11
Укладываем поверх застывшего шоколадного мусса.