Шоколадный мусс с вишней: идеальное сочетание

Шоколад и вишня - беспроигрышное сочетание. Казалось бы, ничего особенного в этих двух, но их дуэт сделает ваш десерт неповторимым. Это одно из моих любимых сочетаний. Делюсь с вами рецептом шоколадного мусса с вишней. Это очень вкусно!

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Шоколадный мусс-желатин:

200 мл молока

100 мл сливок (1 часть) жирность не менее 30%

200 г черного шоколада

5 г желатина экстра упругого 240 bloom "Happy Baking + 25 мл воды

250 мл сливок (2 часть) жирность не менее 30%

Вишнёвая начинка:

200 г вишни без косточки

50 мл воды

15 г кукурузного крахмала

20 г сахарной пудры

КАК ЭТО ПРИГОТОВИТЬ?

Шаг 1

Для приготовления шоколадного мусса замачиваем желатин в воде комнатной температуры (1:5), оставляем на 10-15 минут, чтобы желатин набух.

Шаг 2

Соединяем молоко со сливками (1 часть), прогреваем на огне до парения.

Шаг 3

Соединяем с набухшим желатином

Шаг 4

Соединяем с шоколадом.

Шаг 5

Пробиваем погружным блендером до однородной консистенции.

Шаг 6

Накрываем пленкой в контакт и убираем в холодильник, чтобы масса охладилась до температуры примерно 32С.

Масса не должна быть теплой.

Шаг 7

Взбиваем 2 часть сливок до устойчивых пиков

Шаг 8

Объединяем с подготовленной шоколадной основой. Мусс готов.

Шаг 9

Укладываем мусс в прозрачные стаканчики. Убираем в холодильник на несколько часов.

Шаг 10

Для приготовления вишневой начинки смешиваем все ингредиенты. Отправляем в сотейник. И при постоянном помешивание, на среднем огне, доводим до кипения и исчезновения привкуса крахмала. Провариваем 1 минуту.

Шаг 11

Укладываем поверх застывшего шоколадного мусса.