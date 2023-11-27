Шоколадный торт в микроволновке: простой рецепт за 3 минуты

Торты со сливками и шоколадом очень вкусны и стали любимы как у детей, так и у взрослых. Но приготовить эти деликатесы не всегда просто и тем более добиться успеха.

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Со всем тем узнайте, как приготовить этот кремовый торт в микроволновке. Издание Sante Plus убеждает, что на это у вас уйдет всего три минуты.

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Для приготовления этого вкусного и быстрого десерта вам понадобится:

4 столовые ложки миндальной муки;

4 столовые ложки фруктозы;

3 столовых ложки какао;

1 пакетик ванили;

½ чайной ложки разрыхлителя;

1 столовая ложка подсолнечного масла;

3 столовые ложки миндального молока;

1 яйцо.

В миске смешайте все ингредиенты до получения пасты, затем смажьте емкость, подходящую для использования в микроволновке, вылейте пасту и готовьте торт в течение 3 минут в микроволновке.

Тем временем можно приготовить крем, который будет использоваться для украшения торта. Для этого вам понадобится:

2 столовые ложки творога;

1 столовая ложка легких сливок;

2 столовые ложки фруктозы;

1 банан, разрезанный на кусочки.

Секреты приготовления:

1. Смешайте все эти ингредиенты в миске и взбейте электрическим миксером.

2. Затем возьмите торт, положите его на решетку и осторожно разрежьте пополам. Для этого возьмите хлебный нож, положите руку в центр лепешки и разрежьте его наполовину, огибая лепешку.

3. Обратите внимание, что по той же методике бисквит разрезают пополам перед кремом.

4. Разрезав торт, украсьте его кремом. Дайте остыть, а затем наслаждайтесь десертом.

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