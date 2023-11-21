Будет штормить три дня подряд: изменился график магнитных бурь на конец ноября

До конца ноября прогнозируется еще три мощных магнитных буря, которые начнутся 21 ноября и продлятся трое суток подряд. Сила ударов будет составлять 4 балла – это желтый уровень, то есть геомагнитные штормы будут средней мощности.

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По данным сервиса Meteoagent, с 21 по 23 ноября включительно будут продолжаться магнитные бури К-индекса 4. В период с 24 по 25 ноября сила ударов составит 3 балла. До конца месяца предварительно штормов оранжевого и красного уровня не ожидается.

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Магнитные бури – это колебания магнитного поля Земли, вызываемые вспышками на Солнце. Эти вспышки могут вызвать выбросы электронов и протонов, попадающих в магнитное поле Земли. Это может привести к возмущениям магнитного поля, которые могут влиять на людей, страдающих метеозависимостью.

Метеозависимые люди – это люди, испытывающие изменения в своем самочувствии, связанные с погодой. Эти изменения могут включать в себя головные боли, усталость, проблемы со сном, раздражительность и изменения настроения.

Магнитные бури могут усугублять симптомы метеозависимости. Это связано с тем, что магнитные бури могут оказывать влияние на электрическую активность мозга. Это может привести к нарушению баланса нейротрансмиттеров, отвечающих за регулирование таких функций, как настроение, сон и боль.

Симптомы метеозависимости, которые могут усиливаться во время магнитных бурь, включают:

головные боли

Усталость

Проблемы со сном

Раздражительность

Изменения настроения

Депрессия

Агрессия

Обострение хронических заболеваний, таких как артериальная гипертензия, сердечные заболевания и астма.

Если вы метеозависимы, существует ряд способов уменьшить влияние магнитных бурь на ваше самочувствие. Эти методы включают:

Высыпайтесь перед магнитной бурей Пейте много жидкости Ограничит потребление кофе и алкоголя Регулярно занимайтесь физическими упражнениями Принимайте успокаивающие препараты, если это необходимо

Если вы испытываете ухудшение самочувствия во время магнитной бури, важно обратиться к врачу. Врач может помочь вам разработать план лечения, который поможет вам справиться с симптомами.

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