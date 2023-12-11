"Шуба" по-новому: рецепт новогоднего салата с семгой
Слабосоленая семга или лосось сделает классический салат "Шуба" более интересным. Чтобы сделать салат еще более необычным, подайте его в стаканах.
Рецептом поделился портал Shuba.
Ингредиенты:
Семга слабосоленая – 500 г
Картофель – 3 шт.
Морковь – 2 шт.
Свекла – 2 шт.
Лук репчатый – 1 шт.
Майонез 72% – по вкусу
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Способ приготовления:
Возьмите стаканы и выложите на дно слой тертого картофеля, сверху выложите рыбу, на нее – лук, который смажьте тонким слоем майонеза.
Затем выложите морковь, смажьте ее майонезом, затем – свеклу и снова майонез.
Отправьте салат в холодильник на несколько часов, а лучше – на ночь.
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