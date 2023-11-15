Сила удара превысит семь баллов: уже завтра на Земле ожидается ''красная магнитная буря''

В четверг, 16 ноября, на Земле ожидается мощная магнитная буря. Она начнется уже сегодня, однако сила удара не превысит 4 балла, а завтра К-индекс геомагнитных колебаний достигнет красного уровня – их сила превысит семь баллов из 9 возможных.

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По данным центра Meteoagent, 17 ноября сила ударов спадет до трех баллов, и уже к 22 ноября новых ударов ждать не стоит. Продолжится спокойный период с К-индексом 2.

Магнитными (геомагнитными) бурями называются кратковременные возмущения магнитного поля и атмосферы Земли. Они вызваны вспышками радиации и заряженных частиц, излучаемых Солнцем.

Воздействие магнитных бурь на людей

Магнитные бури оказывают влияние на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышенным или пониженным артериальным давлением, психическими расстройствами и вегетососудистой дистонией.

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Также мощными геомагнитными колебаниями страдают дети. Основными симптомами является понижение аппетита и сна, постоянный плач. В этот период родителям рекомендуется следить за питанием и режимом дня ребенка.

Считается, что во время магнитных бурь у человека густеет кровь, поэтому ухудшается кислородный обмен, и первыми реагируют на недостаток кислорода мозг и нервные окончания.

Часть людей отмечает у себя перепады настроения, некоторые испытывают раздражительность, апатию или вспышки агрессии, снижение работоспособности и головные боли.

Людям старшего возраста, беременным и имеющим хронические патологии необходимо следить за периодом возникновения магнитных бурь и соблюдать общие рекомендации – отказаться от употребления алкогольных напитков, жирной и острой пищи. Следует пополнить ежедневный рацион овощами и фруктами, соблюдать питьевой режим.

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Когда сезонные миграции птиц и других животных, они ориентируются с помощью геомагнитного поля. Однако корональные выбросы массы на Солнце регулярно провоцируют магнитные бури на Земле, что может временно нарушать процесс навигации птиц в дальних перелетах.

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