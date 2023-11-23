Сила ударов достигнет ''красного уровня'': мощная магнитная буря ожидается на Земле

Затяжная магнитная буря продолжается на Земле с 21 ноября. В четверг сила ударов повысилась до 4 баллов, а уже завтра, в пятницу, геомагнитные колебания достигнут красного уровня. К-идентс магнитной бури повысится до 5 баллов.

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По данным сервиса Meteoagent, 23 ноября ожидается магнитная буря К-индекса 4. А 24 ноября сила ударов усилится до 5 баллов. 25 ноября геомагнитные колебания стихнут до четырех баллов.

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Пятибалльный шторм может вызвать сбои в работе спутников, радиосвязи, электросети. Также он может отрицательно повлиять на самочувствие людей, особенно с хроническими заболеваниями.

Как защититься от геомагнитных колебаний

Чтобы снизить риск негативного влияния магнитной бури на свое здоровье, рекомендуется следовать следующим советам:

Соблюдайте режим дня и отдыха.

Больше пейте жидкости.

Ограничит потребление кофе и алкоголя.

Ешьте легкую пищу.

Проведите время на открытом воздухе.

Послушайте умиротворяющую музыку. Музыка поможет вам расслабиться и успокоиться.

Примите теплую ванночку или контрастный душ.

Если вы испытываете ухудшение самочувствия, обратитесь к врачу.

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