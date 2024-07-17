Сильная двухдневная буря надвигается на Землю: опасные даты
В четверг, 18 июля, на Землю обрушится мощный геомагнитный шторм силой в четыре балла. Такие магнитные бури небезопасны для метеопатов и людей с хроническими заболеваниями.
По данным сервиса наблюдения за солнечными вспышками Meteoagent, геомагнитные возмущения на Земле продлятся двое суток, и только 20 июля они снизятся до трех баллов.
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Воздействие магнитных бурь на человека может быть разным, и зависит от многих факторов, таких как:
- Индивидуальная чувствительность: некоторые люди более метеозависимы, чем другие, и потому испытывают более сильное влияние магнитных бурь.
- Состояние здоровья: люди с хроническими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые заболевания, головные боли или мигрени, могут ощущать обострение симптомов во время магнитных бурь.
- Возраст: пожилые люди и дети чаще испытывают влияние магнитных бурь.
Чем сильнее магнитная буря, тем большее влияние она может оказать на людей. Распространенные симптомы:
- Головная боль может быть тупой, пульсирующей или сжимающей, и может сопровождаться головокружением, тошнотой или рвотой.
- Люди могут чувствовать себя уставшими, безжизненными и без энергии.
- Может быть тяжело уснуть или сон может быть беспокоен.
- Раздражительность, встревоженность или подавленность.
- Может быть трудно сосредоточиться на работе или обучении.
- Люди с хроническими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые заболевания, головные боли или мигрени, могут ощущать обострение симптомов во время магнитных бурь.
Что можно сделать, чтобы уменьшить влияние магнитных бурь:
- Соблюдать здоровый образ жизни: это включает здоровое питание, достаточный сон и регулярные физические упражнения.
- Стресс может усилить влияние магнитных бурь. Поэтому важно найти способы снизить стресс в своей жизни.
- Если вы чувствуете сильные симптомы во время магнитных бурь, вы можете поговорить со своим врачом о возможности приема лекарства.
Помните, что если вы чувствуете какие-либо необычные симптомы во время магнитной бури, важно обратиться к врачу.
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