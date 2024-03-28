Симптомы и причины нехватки магния
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Магний отвечает более чем за 300 биохимических реакций в организме.
Истощается магний у нас очень быстро на фоне стресса, острого и хронического.
Но есть и другие причины:
~ активные тренировки
~ ОРВИ и хронический заболевания
~ употребление кофе и алкоголя
~ прием высоких дозировок витамина D
~ некоторые фарм препараты (гормональные, антациды, антибиотики, кортикостероиды, мочегонные)
~ большие дозы кальция
~ низкая кислотность в желудке
~ избыточное потребление простых углеводов.
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Mg способствует выработке гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК или GABA), нейромедиатора, который успокаивает и способствует сну. Недостаток магния приводит к нарушению качества сна.
Mg способствует увеличению выработки мелатонина, а значит, косвенно влияет на еженощные процессы восстановления иммунной системы и разнообразные anti-age эффекты от мелатонина (превенция старения).
Mg тесно связан с молекулой АТФ - основным переносчиком энергии в клетках, и играет важную роль в производстве энергии. Mg поддерживает функцию митохондрий, а значит энергию клетки, работу мышц, регулирует воспалительные процессы в теле.
Если ваш сон сейчас сильно страдает, обратите внимание на глицинат / глицерофосфат магния - это лучшее средство для сна. Также эта форма магния работает с тревожностью, аритмией, экстрасистолами, высоким артериальным давлением.
При запорах отлично работает форма цитрат или сульфат магния. Но при чувствительной слизистой желудка/гастритах/дуоденитах используем аккуратно, так как может раздражать слизистые.
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Малат магния - отлично помогает при головных болях, в период болезненных ПМС, при депрессии.
Не забывайте принимать Mg, если вы регулярно восполняете дефицит витамина D препаратами.
Симптомы дефицита Mg:
•хроническая усталость
•подергивание век
• судороги
•головная боль и мигрени
• мышечная слабость
•синдром беспокойных ног
•нарушения сна
• наличие ПМС
•раздражительность, тревожность, апатия, депрессивность.
•запоры
•высокое артериальное давление
•остеопороз
•сердечные аритмии.