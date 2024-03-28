Симптомы и причины нехватки магния

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Магний отвечает более чем за 300 биохимических реакций в организме.

Истощается магний у нас очень быстро на фоне стресса, острого и хронического.

Но есть и другие причины:

~ активные тренировки

~ ОРВИ и хронический заболевания

~ употребление кофе и алкоголя

~ прием высоких дозировок витамина D

~ некоторые фарм препараты (гормональные, антациды, антибиотики, кортикостероиды, мочегонные)

~ большие дозы кальция

~ низкая кислотность в желудке

~ избыточное потребление простых углеводов.

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Mg способствует выработке гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК или GABA), нейромедиатора, который успокаивает и способствует сну. Недостаток магния приводит к нарушению качества сна.

Mg способствует увеличению выработки мелатонина, а значит, косвенно влияет на еженощные процессы восстановления иммунной системы и разнообразные anti-age эффекты от мелатонина (превенция старения).

Mg тесно связан с молекулой АТФ - основным переносчиком энергии в клетках, и играет важную роль в производстве энергии. Mg поддерживает функцию митохондрий, а значит энергию клетки, работу мышц, регулирует воспалительные процессы в теле.

Если ваш сон сейчас сильно страдает, обратите внимание на глицинат / глицерофосфат магния - это лучшее средство для сна. Также эта форма магния работает с тревожностью, аритмией, экстрасистолами, высоким артериальным давлением.

При запорах отлично работает форма цитрат или сульфат магния. Но при чувствительной слизистой желудка/гастритах/дуоденитах используем аккуратно, так как может раздражать слизистые.

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Малат магния - отлично помогает при головных болях, в период болезненных ПМС, при депрессии.

Не забывайте принимать Mg, если вы регулярно восполняете дефицит витамина D препаратами.

Симптомы дефицита Mg:

•хроническая усталость

•подергивание век

• судороги

•головная боль и мигрени

• мышечная слабость

•синдром беспокойных ног

•нарушения сна

• наличие ПМС

•раздражительность, тревожность, апатия, депрессивность.

•запоры

•высокое артериальное давление

•остеопороз

•сердечные аритмии.