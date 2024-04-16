Символ нищебродства из СССР: выбросьте его немедленно

Так, друзья — сегодня будет интересная тема, про которую я давно хотел написать пост — ковры на стенах, которые к большому сожалению остаются ещё довольно популярной вещью в наших широтах. Мода на настенные ковры появилась ещё в СССР — там ковёр считался показателем зажиточности, плюс давал какую-никакую дополнительную звукоизоляцию в плохоньких бесплатных хрущёвках. Ковры на стенах благополучно пережили девяностые годы, но уже в начале-середине двухтысячных стали исчезать, превратившись из символа достатка и благополучия в символ упадка и нищебродства.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ про настенные ковры, после которого вам обязательно захочется выбросить свой ковёр (если у вас таковой ещё имеется).

Ковёр в советском прошлом.

Для того, чтобы понять, откуда в наших квартирах взялись ковры, нужно обратиться к недавней истории. В довоенном СССР ковры были довольно редкой роскошью, которую могли себе позволить только состоятельные семьи — в домах победнее были в лучшем случае лишь небольшие коврики. Массовое распространение ковров пришлось на шестидесятые годы — и отчасти это было связано с массовым переездом в новые квартиры-хрущёвки.

Из-за низкого качества нового массового панельного домостроения звукоизоляция в "хрущах" оставляла желать лучшего, и хорошим средством улучшить звуко- и теплоизоляцию было развешивание на стенах ковра. Как правило, ковёр вешался на той стене комнаты, что граничила с соседями, но позже ковры стали появляться и на других стенах.

Что самое интересное — в СССР ковёр считался, а по стоимости и действительно являлся предметом роскоши. Средняя зарплата в СССР составляла около 130-140 рублей, при этом стоимость более-менее приличного ковра начиналась от 150-180 рублей. Я слышал про случаи, когда отдельные граждане выкладывали за какие-то "дефицитные" ковры с редким рисунком по 300, 500 и даже 800 рублей. Можете себе представить такое)?

В общем, в СССР 1960-70 годов ковёр был достаточно дорогим удовольствием и наличие его на стене квартиры говорили о зажиточности хозяев.

Жизнь на фоне ковра.

Постепенно ковры становились всё более массовыми, а на смену дорогим туркменским, киргизским и азербайджанским коврам пришли дешевые местные, что производились в европейских республиках СССР, часто из синтетических материалов. Примерно к середине восьмидесятых годов ковёр на стене был в каждой второй (если не в каждой первой) советской семье, и появилось множество бытовых привычек и правил, связанных с коврами.

Вешали ковры на стены так — сперва дрелью нужно было просверлить отверстия в бетонной стене, затем забить туда самодельные деревянные дюбели (вырезанные из прутиков или даже сделанные из карандашей), а потом руками закрутить в них шурупы. Шурупы в СССР делались из дешевой автоматной стали, которая была достаточно вязкой — из-за чего отвертка часто срывала крестовину шлица, и закрутить шупур в стену было тем ещё "удовольствием") К самому ковру подшивались специальные алюминиевые петельки (белого или золотистого цвета), с помощью которых он затем вешался на шурупы.

Один-два раза в год ковры обязательно выбивали. Зимой это можно было сделать на снегу (расстелив ковер на снег вниз лицевой стороной), а летом ковры часто выбивали просто во дворе — в советских дворах нередкой была картина, как какой-нибудь мужичок выносит из квартиры свёрнутый в трубочку ковёр, развешивает его на турнике, после чего со страшной силой лупит по нему пластиковой выбивалкой — разносящиеся при этом по окрестностям хлопки напоминали залповый огонь реактивной артиллерии.

В общем — в СССР ковёр был дорогой, статусной и требующей ухода вещью.

Закат эры коврового уюта.

Ковры на стенах успешно пережили девяностые годы, а в начале двухтысячных уже стали смотреться каким-то анахронизмом. Никакого уюты ковры толком не добавляли, лишь только собирали пыль, а что касается "статусности" — так в девяностые годы появилось множество других вещей (видеодвойки, музыкальные центры, игровые приставки), которые говорили о зажиточности хозяина гораздо больше, чем какой-то там ковёр.

И тем не менее, ковры не спешили сдавать свои позиции, оставаясь висеть на стенах во многих квартирах. Примерно в середине двухтысячных началась эра цифровой фотографии, и интернет заполнили тысячи потретов и автопортретов, снятых на фоне ковра — особенно смешно смотрелись всякие ряженные готессы и эмо с макияжем "а-ля голливудский фильм" — на заднем плане которых обязательно был ковёр, облупленный сервант с сервизами, кривоногие и ободранные советские кресла, а также телевизор "Голдстар" 1992 года выпуска.

Практически сразу после этого ковёр стал интернет-мемом — высмеивались нелепые портреты на фоне ковра, а сам ковёр на стене квартиры из показателя "зажиточности" в семидесятые годы превратился к середине 2000-х в показатель нищебродства. Примерно в эти же годы ковры стали массово исчезать из квартир, и сейчас есть только там, где целенаправленно сделан ремонт в "олдускульном" стиле, либо (второй вариант) — в бабушатниках.

Такие дела. Что думаете про ковёр на стене? Если у вас такой есть — то зачем вы его держите? А может, кто-то из ваших друзей до сих пор живёт с ковром? Лично я считаю, что советские ковры уже давно пора выбрасывать из квартир — они негигиеничны, собирают пыль и превращают любой интерьер в азиатскую юрту.

В общем — что вы думаете по этому поводу?